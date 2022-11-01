Російський хакер стверджує, що зламав українську систему координації ведення бою Delta

Зловмисник запевнив, що вніс до системи неправдиву інформацію та порадив ЗСУ користуватися паперовими картками.

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Проросійський хакер з ніком "Джокер ДНР" стверджує, що зміг зламати програму управління військами DELTA, якою користуються збройні сили України. Він розповів подробиці агентству "РИА Новости".

За словами хакера, злом зайняв великої кількості часу та зусиль, адже DELTA розроблено програмістами з України та США за стандартами НАТО, але "не буває абсолютно захищених систем". "Джокер" стверджує, ніби заволодів усіма планами командування Збройних сил України і передав їх "куди слід".

Він з'ясував, що сервери DELTA знаходяться в місті Дніпро, а програмне забезпечення використовує інтерактивну картку та два сервіси з відкритим вихідним кодом: "Елемент" та NextCloud, а всі шляхи ведуть у військову мережу Damba.org.ua. Для входу розробники вибрали звичайну аутентифікацію через Google.

На своєму Telegram-каналі "Джокер ДНР" заявив, що російські війська постійно користуються програмами ЗСУ в онлайн-режимі, тому українські війська останнім часом не можуть реалізувати багато планів. Він також показав на відео, як виглядає та працює DELTA.

[ + – ] Запис хакера у Телеграмі

"Джокер" похвалився тим, що нібито "заразив кожен комп'ютер, який хоч раз входив до DELTA" та інші комп'ютери також. Він стверджує, що шкідливе програмне забезпечення створив сам. У пості в Телеграм він написав, що ввів у систему вигадану їм інформацію, щоб замінити нею реальні дані. За словами хакера, він просто переставив місцями умовні позначення на картах у вигляді квадратів, ромбів та інших фігур. "Джокер" поіронізував, запитавши, чи це виправлять українські айтішники і порадив розвідникам користуватися паперовими картами.

Варто відзначити, що ми не знаємо, як виглядає інтерфейс DELTA, а тому немає впевненості, що опубліковані хакером скріншоти, — це і є система координації ведення бою.

Фокус надіслав запит про офіційний коментар у "Аеророзвідки", а також у розробників. Стежте за нашими новинами.

Система ситуаційної обізнаності на полі бою створена для обробки та відображення на інтерактивній карті даних про розміщення своїх та ворожих підрозділів на полі бою у реальному часі. Українські командири можуть запускати програмне забезпечення на ноутбуках, планшетах або смартфонах.

Як розповіли в організації "Аеророзвідка", Delta відіграла важливу роль в обороні Києва та Київської області під час наступу армії РФ. Крім армії, систему можуть використовувати МВС, Нацгвардія, Територіальна оборона та мобільні оператори, завдяки чому українці діють набагато швидше за окупантів.