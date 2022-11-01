Русский хакер утверждает, что взломал украинскую систему координации ведения боя Delta

Злоумышленник заверил, что внес в систему ложную информацию и посоветовал ВСУ пользоваться бумажными картами.

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Пророссийский хакер с ником "Джокер ДНР" утверждает, что смог взломать программу управления войсками DELTA, которой пользуются вооруженные силы Украины. Он рассказал подробности агентству "РИА Новости".

По словам хакера, взлом потребовал большого количества времени и усилий, ведь DELTA разработана программистами из Украины и США по стандартам НАТО, но "не бывает абсолютно защищенных систем". "Джокер" утверждает, будто завладел всеми планами командования Вооруженных сил Украины и передал их "куда следует".

Он выяснил, что серверы DELTA находятся в городе Днепр, а программное обеспечение использует интерактивную карту и два сервиса с открытым исходным кодом: "Элемент" и NextCloud, а все пути ведут в военную подсеть Damba.org.ua. Для входа разработчики выбрали обычную аутентификацию через Google.

На своем Telegram-канале "Джокер ДНР" заявил, будто российские войска постоянно пользуются программами ВСУ в онлайн-режиме, поэтому украинские войска в последнее время не могут реализовать многие планы. Он также показал на видео, как выглядит и работает DELTA.

[ + – ] Запись хакера в Телеграме

"Джокер" похвастался тем, что якобы "заразил каждый компьютер, который хоть раз входил в DELTA" и другие компьютеры тоже. Он утверждает, что вредоносное ПО создал сам. В посте в Телеграм он написал, что ввел в систему выдуманную им информацию, чтобы заменить ею реальные данные. По словам хакера, он просто переставил местами условные обозначения на картах в виде квадратов, ромбов и других фигур. "Джокер" поиронизировал, спросив, исправят ли это украинские айтишники и посоветовал разведчикам пользоваться бумажными картами.

Стоит отметить, что мы не знаем, как выглядит интерфейс DELTA, а потому нет уверенности, что опубликованные хакером скриншоты, — это и есть та самая система координации ведения боя.

Фокус запросил официальный комментарий у "Аэроразведки", а также у разработчиков. Следите за нашими новостями.

Система ситуационной осведомленности на поле боя создана для обработки и отображения на интерактивной карте данных о размещении своих и вражеских подразделений на поле боя в реальном времени. Украинские командиры могут запускать ПО на ноутбуках, планшетах или смартфонах.

Как рассказали в организации "Аэроразведка", Delta сыграла важную роль в обороне Киева и Киевской области во время наступления армии РФ. Помимо армии, систему могут использовать МВД, Нацгвардия, Территориальная оборона и мобильные операторы, благодаря этому украинцы действуют намного быстрее оккупантов.