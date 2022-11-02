Российский газ не нужен: к 2030 году солнечная энергия будет стоить в 10 раз дешевле "газовой"

Новые "зеленые" электростанции будут генерировать достаточно энергии, чтобы заменить газовые электростанции.

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Согласно отчету Rystad Energy, буквально через несколько лет стоимость производства электроэнергии с использованием солнечной фотоэлектрической энергии упадет настолько, что будет обходиться пользователям в 10 раз дешевле, чем электроэнергия, пишет издание interestingengineering.com.

Европа всегда полагалась на газовые электростанции для удовлетворения своих энергетических потребностей. После того, как Россия сократила экспорт газа, стоимость энергии в указанном регионе возросла, говорится в материале.

Согласно отчету компании Rystad Energy, спотовые цены на газ на газовом узле Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах в прошлом году составляли 46 евро за МВтч. Они и служили ориентиром для цен на газ в Западной Европе. Данный показатель вырос после вторжения войск РФ на территорию Украины. Цена TTF на момент составления отчета составляла 134 евро за МВтч, т.е. на 187% больше.

Этой зимой цены на газ, возможно, не достигнут максимума в 330 евро за МВтч, как это было в августе, но, поскольку военный конфликт не прекращается, экспорт российского газа вряд ли увеличится, и европейцам придется платить больше за свои потребности в отоплении, делают вывод аналитики. Даже в условиях высоких цен на энергоносители, производство энергии газовыми электростанциями в Европе в этом году увеличилось на 4%, поскольку региону необходимо справиться с падением производства энергии из-за отключения атомных электростанций. Из-за высыхания рек летом пострадала и гидроэнергетика, а газ компенсировал эти потери.

Однако в 2023 году ситуация, как ожидают аналитики, улучшится, поскольку атомные электростанции во Франции снова заработают и добавят в сеть 30 ГВт электроэнергии. Ожидается, что к концу 2023 года мощность возобновляемых источников энергии в виде солнечных и ветряных электростанций обеспечит еще 50 ГВт энергии.

Солнечная энергия станет дешевле газа

В отчете говорится, что в течение следующих нескольких лет, когда европейские страны рассмотрят возможность установки большего количества мощностей возобновляемой энергии для сокращения выбросов углерода, средние капитальные затраты на эти установки снизятся до 1,3 евро за ватт.

Эксперты прогнозируют, что цена газа TTF стабилизируется к концу десятилетия и может снизиться до $31 за МВтч. Приведенная стоимость энергии (LCOE) от газовых электростанций составит около 150 евро за МВтч. Это в 3 раза больше, чем LCOE от солнечных электростанций, говорится в отчете. Чтобы газ оставался конкурентоспособным в качестве топлива, его цены должны упасть до 17 евро МВтч, что аналитики считают "немыслимым" при текущем сценарии.

Если в ЕС потратят деньги на строительство мощностей для выработки возобновляемой энергетики, и смогут запустить эти мощности в течение 2-х лет, то уже к 2025 году можно будет добавить до 100 ГВт новых генерирующих мощностей. А через 3 года этот показатель достигнет 333 ГВт. Новые "зеленые" электростанции будут генерировать достаточно энергии, чтобы заменить газовые электростанции.

Европа все еще может сохранить газ в своем энергетическом балансе для удовлетворения своих потребностей или решения проблем с перебоями в возобновляемых источниках энергии, особенно в зимние месяцы. Тем не менее, это даст возможность раз и навсегда избавиться от российского газа.

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