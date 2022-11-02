Російський газ не потрібен: до 2030 року сонячна енергія коштуватиме в 10 разів дешевше за "газову"

Нові "зелені" електростанції генеруватимуть достатньо енергії, щоб замінити газові електростанції.

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Згідно зі звітом Rystad Energy, буквально через кілька років вартість виробництва електроенергії з використанням сонячної фотоелектричної енергії впаде настільки, що обходитиметься користувачам у 10 разів дешевше, ніж електроенергія, пише видання interestingengineering.com.

Європа завжди покладалася на газові електростанції для задоволення своїх енергетичних потреб. Після того, як Росія скоротила експорт газу, вартість енергії у вказаному регіоні зросла, йдеться у матеріалі.

Згідно зі звітом компанії Rystad Energy, спотові ціни на газ на газовому вузлі Title Transfer Facility (TTF) у Нідерландах минулого року становили 46 євро за МВт*год. Вони й служили орієнтиром цін на газ у Європі. Цей показник зріс після вторгнення військ РФ на територію України. Ціна TTF на час складання звіту становила 134 євро за МВт*год, тобто на 187% більше.

Цієї зими ціни на газ, можливо, не досягнуть максимуму в 330 євро за МВт*год, як це було в серпні, але, оскільки військовий конфлікт не припиняється, експорт російського газу навряд чи збільшиться, і європейцям доведеться платити більше за свої потреби в опаленні. висновок аналітики. Навіть в умовах високих цін на енергоносії виробництво енергії газовими електростанціями в Європі цього року збільшилося на 4%, оскільки регіону необхідно впоратися з падінням виробництва енергії через відключення атомних електростанцій. Через висихання рік влітку постраждала і гідроенергетика, а газ компенсував ці втрати.

Однак у 2023 році ситуація, як очікують аналітики, покращиться, оскільки атомні електростанції у Франції знову запрацюють і додадуть до мережі 30 ГВт електроенергії. Очікується, що до кінця 2023 року потужність відновлюваних джерел енергії у вигляді сонячних та вітряних електростанцій забезпечить ще 50 ГВт енергії.

Сонячна енергія стане дешевшою за газ

У звіті йдеться про те, що протягом наступних кількох років, коли європейські країни розглянуть можливість встановлення більшої кількості потужностей відновлюваної енергії для скорочення викидів вуглецю, середні капітальні витрати на ці установки знизяться до 1,3 євро за ват.

Експерти прогнозують, що ціна газу TTF стабілізується до кінця десятиліття і може знизитись до $31 за МВт*год. Наведена вартість енергії (LCOE) від газових електростанцій складатиме близько 150 євро за МВт*год. Це у 3 рази більше, ніж LCOE від сонячних електростанцій, йдеться у звіті. Щоб газ залишався конкурентоспроможним як паливо, його ціни мають впасти до 17 євро МВт*год, що аналітики вважають "немислимим" за поточного сценарію.

Якщо в ЄС витратить гроші на будівництво потужностей для вироблення відновлюваної енергетики, і зможуть запустити ці потужності протягом 2-х років, то вже до 2025 року можна буде додати до 100 ГВт нових потужностей, що генерують. А за 3 роки цей показник досягне 333 ГВт. Нові "зелені" електростанції генеруватимуть достатньо енергії, щоб замінити газові електростанції.

Європа все ще може зберегти газ у своєму енергетичному балансі для задоволення своїх потреб чи розв'язання проблем із перебоями у відновлюваних джерелах енергії, особливо у зимові місяці. Проте це дасть можливість раз і назавжди позбутися російського газу.

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