IT-армия Украины взломала Центральный банк РФ и готовится слить 27 тыс. файлов

Организация хактивистов утверждает, что ей удалось заполучить персональные данные сотрудников российского банка.

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IT ARMY of Ukraine в своем телеграм-канале сообщила о доступе к сетям Цетробанка РФ. Хактивисты готовятся опубликовать документы, которые им удалось раздобыть.

Хакеры-активисты заявили, что атака на российское финучреждение прошла успешно "благодаря" департаменту информационных технологий и департаменту операций на финансовых рынках Центробанка. Иронизируя, хактивисты намекают на то, что работа обоих департаментов была провальной, раз банк удалось взломать.

Также в посте представители IT-армии Украины упомянули, что теперь располагают информацией о "персонале, специализированных автоматизированных банковских системах, их исходных файлах, принципах их взаимодействия, системах КЗИ (комплексной защиты информации)". В сообщении говорится, что на руках у украинских хакеров оказались и другие документы, которыми сотрудники ЦБ РФ обмениваются через внутреннюю сеть банка. Эти документы сейчас анализируют украинские специалисты.

"Если ЦБ не может обеспечить свою киберзащиту, то как она сможет защитить стабильность рубля?", — задаются вопросом хактивисты.

[ + – ] Часть документов Центробанка РФ

В телеграм-канале они опубликовали некоторую изъятую информацию и пообещали, что выложат в публичный доступ "первые 27 тыс. файлов", с которыми сможет ознакомиться любой желающий, проанализировать их, сделать соответствующие выводы и предпринять определенные действия.

Ранее мы сообщали, что хакер под ником "Джокер" заявил о взломе системы координации войск ВСУ. Эксперт по кибербезопасности Андрей Баранович усомнился в масштабности взлома, однако отметил, что имела место фишинговая атака на персонал, обслуживающий систему — отсюда у "Джокера" и скриншоты интерфейса системы. Фокус запросил комментарии у "Аэроразведки". Следите за нашими новостями.