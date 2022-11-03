ІТ-армія України зламала Центральний банк РФ і готується злити 27 тис. файлів

Організація хактивістів стверджує, що їй вдалося отримати персональні дані співробітників російського банку.

Related video

IT ARMY of Ukraine у своєму телеграм-каналі повідомила про доступ до мереж Центробанку РФ. Хактивісти готуються опублікувати документи, які їм вдалося роздобути.

Хакери-активісти заявили, що атака на російську фінустанову пройшла успішно "завдяки" департаменту інформаційних технологій і департаменту операцій на фінансових ринках Центробанку. Іронізуючи, хактивісти натякають на те, що робота обох департаментів була провальною, оскільки банк вдалося зламати.

Також у дописі представники IT-армії України згадали, що тепер мають інформацію про "персонал, спеціалізовані автоматизовані банківські системи, їх вихідні файли, принципи їх взаємодії, системи КЗІ (комплексного захисту інформації)". У повідомленні йдеться, що на руках в українських хакерів опинилися інші документи, якими співробітники ЦБ РФ обмінюються через внутрішню мережу банку. Ці документи наразі аналізують українські фахівці.

"Якщо ЦБ не може забезпечити свій кіберзахист, то як він зможе захистити стабільність рубля?" — ставлять собі питання хактивісти.

[ + – ] Частина документів Центробанку РФ

У телеграм-каналі вони опублікували деяку вилучену інформацію та пообіцяли, що викладуть у публічний доступ "перші 27 тис. файлів", з якими зможе ознайомитися будь-хто, проаналізувати їх, зробити відповідні висновки та вжити певних дій.

Раніше ми повідомляли, що хакер під ніком "Джокер" заявив про злам системи координації військ ЗСУ. Експерт із кібербезпеки Андрій Баранович засумнівався у масштабності злому, проте зазначив, що сталась фішингова атака на персонал, який обслуговує систему — звідси у "Джокера" й скріншоти інтерфейсу системи. Фокус запросив коментарі в "Аеророзвідки". Слідкуйте за нашими новинами.