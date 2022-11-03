Найдено самое уязвимое место Интернета: как и почему целые страны могут лишиться Сети

Эксперт рассказал об опасностях для оптоволоконных подводных кабелей и о том, что никакой Starlink их не заменит.

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Подводные интернет-кабели относительно хрупкие и легко повреждаются. Ежегодно происходит более 100 инцидентов. Однако после взрывов на газопроводе Nord Stream правительства разных стран обязались усилить защиту подводной инфраструктуры, сообщает wired.com.

Интернет-кабель "Африка-Азия-Европа" растянулся на 24 944 км по морскому дну, соединяя Гонконг с Францией, Индию с Грецией. Когда 7 июня кабель был перерезан, миллионы людей из 7-ми стран оказались без Интернета. Ситуация Эфиопии была крайне критической — 90% населения осталось без какой-либо связи. Облачные сервисы Google, Amazon и Microsoft, также не работали, как показал последующий анализ.

Хотя подключение было восстановлено за несколько часов, этот сбой говорит о том, что подводные интернет-кабели, которых насчитывается 550, весьма хрупкие. Шестнадцать из этих 550-ти подводных кабелей, которые не толще шланга и могут быть повреждены, если их заденет якорем или случится землетрясение, проходят по дну Красного моря, затем выходят на сушу в Египте и достигают Средиземного моря, соединяя Европу с Азией. За последние 20 лет этот маршрут стал одним из самых уязвимых мест сети Интернет.

Несмотря на такие опасности, отключить всю Сеть целиком нереально. Компании, которые отправляют данные по подводным интернет-кабелям, обычно, используют не один кабель, а несколько. Если один выходит из строя, то трафик перенаправляется через другие. Резервирование крайне важно — вот почему Google, Facebook и Microsoft в последние годы тратят сотни миллионов долларов на собственные подводные интернет-кабели. Также известно, что правительство Египта пытается как можно лучше защитить оптоволокно, прокладывая новый наземный маршрут вдоль Суэцкого канала — предполагается, что кабели будут размещены в бетонных каналах для их защиты. Однако в некоторых государствах, таких как Тонга (Полинезия), где есть только один кабель, его повреждение может иметь катастрофические последствия.

Несмотря на популярность спутникового Интернета Starlink, он не может стать полноценной заменой подводным кабелям. По мнению Алана Молдина, директора по исследованиям компании TeleGeography, "спутники не справятся с переносом сотен терабит данных между континентами. На это способны только оптоволоконные кабели". Более того, спутниковые системы тоже полагаются на проводные соединения для подключения к Интернету.

Google и вовсе попыталась "обойти" Египет со всеми его опасностями. В июле 2021 года компания объявила о создании подводного двойного кабеля Blue-Raman, который соединит Индию с Францией. Один из кабелей, Blue, пройдет через Израиль в Европу, а второй, Raman, соединит Саудовскую Аравию и Индию. Проект планируют завершить через 2 года.

Есть еще один проект — кабель SAEx, который должен обойти Европу и соединить Африку с Америкой и Сингапуром. Маршрут будет "полностью глубоководным" и, таким образом, это поможет избежать многих рисков, вроде якорей, пиратов, зон боевых действий. Этот кабель и Blue Ramen вряд ли заменят кабели, проходящие через Египет, но вот они как раз и смогут стать альтернативой.

В конечном счете, Египет всегда будет центром интернет-соединений Европы и Азии. Географию изменить нельзя. Тем не менее, по словам Молдина, необходимо сделать больше для защиты подводных интернет-кабелей, поскольку от них зависят все. "Для национальной безопасности, для экономики очень важно, чтобы все это работало", — подчеркнул аналитик.

Ранее мы сообщали о том, что канадские инженеры смогли сделать так, чтобы дроны подключились к оператору спутникового Интернета Starlink.