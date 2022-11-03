Знайдено найуразливіше місце інтернету: як і чому цілі країни можуть залишитися без мережі

Експерт розповів про небезпеку для оптоволоконних підводних кабелів і про те, що ніякий Starlink їх не замінить.

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Підводні інтернет-кабелі відносно тендітні і легко ушкоджуються. Щороку відбувається понад 100 інцидентів. Однак, після вибухів на газопроводі Nord Stream уряди різних країн зобов'язалися посилити захист підводної інфраструктури, повідомляє wired.com.

Інтернет-кабель "Африка-Азія-Європа" розтягнувся на 24944 км по морському дні, з'єднуючи Гонконг з Францією, Індію з Грецією. Коли 7 червня кабель було перерізано, мільйони людей з 7 країн опинилися без Інтернету. Ситуація Ефіопії була вкрай критичною — 90% населення залишилося без зв'язку. Хмарні сервіси Google, Amazon і Microsoft також не працювали, як показав наступний аналіз.

Хоча підключення було відновлено за кілька годин, цей збій свідчить про те, що підводні інтернет-кабелі, яких налічується 550, дуже тендітні. Шістнадцять із цих 550 підводних кабелів, які не товстіші за шланг і можуть бути пошкоджені, якщо їх зачепить якорем або трапиться землетрус, проходять дном Червоного моря, потім виходять на сушу в Єгипті і досягають Середземного моря, з'єднуючи Європу з Азією. За останні 20 років цей маршрут став одним із найуразливіших місць мережі інтернет.

Незважаючи на такі небезпеки, відключити всю мережу цілком неможливо. Компанії, які надсилають дані через підводні інтернет-кабелі, зазвичай використовують не один кабель, а кілька. Якщо один виходить з ладу, то трафік перенаправляється через інші. Резервування вкрай важливе — ось чому Google, Facebook та Microsoft останніми роками витрачають сотні мільйонів доларів на власні підводні інтернет-кабелі. Також відомо, що уряд Єгипту намагається якнайкраще захистити оптоволокно, прокладаючи новий наземний маршрут уздовж Суецького каналу — передбачається, що кабелі будуть розміщені у бетонних каналах для їхнього захисту. Однак у деяких державах, таких як Тонга (Полінезія), де є лише один кабель, його пошкодження може мати катастрофічні наслідки.

Незважаючи на популярність супутникового Інтернету Starlink, він не може стати повноцінною заміною на підводні кабелі. На думку Алана Молдіна, директора з досліджень компанії TeleGeography, "супутники не впораються з перенесенням сотень терабіт даних між континентами. На це здатні лише оптоволоконні кабелі". Крім того, супутникові системи теж покладаються на провідні з'єднання для підключення до інтернету.

Google взагалі спробувала "обійти" Єгипет з усіма його небезпеками. У липні 2021 року компанія оголосила про створення підводного подвійного кабелю Blue-Raman, який поєднає Індію з Францією. Один із кабелів, Blue, пройде через Ізраїль до Європи, а другий, Raman, з'єднає Саудівську Аравію та Індію. Проєкт планують завершити за 2 роки.

Є ще один проєкт — кабель SAEx, який має обійти Європу та поєднати Африку з Америкою та Сінгапуром. Маршрут буде "цілком глибоководним" і у такий спосіб це допоможе уникнути багатьох ризиків, на зразок якорів, піратів, зон бойових дій. Цей кабель і Blue Ramen навряд чи замінять кабелі, що проходять через Єгипет, але вони якраз і зможуть стати альтернативою.

Зрештою, Єгипет завжди буде центром інтернет-з'єднань Європи та Азії. Географію змінити не можна. Проте, за словами Молдіна, потрібно зробити більше для захисту підводних інтернет-кабелів, оскільки від них залежать усе. "Для національної безпеки, для економіки дуже важливо, щоб усе це працювало", — наголосив аналітик.