Ученые создадут "транзистор Шредингера": гаджеты уже не будут прежними

Новый материал, который может стать основой для транзисторов будущего, способен работать как n- и p-проводник при перепаде невысоких температур.

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Группа исследователей из Мюнхенского технического университета (TUM, Германия) заявила об открытии нового материала Ag18Cu3Te11Cl3. Его уникальность в том, что он может пенять тип проводимости, или вообще не проводить электричество, в зависимости от температурных условий, пишет sciencedaily.com.

В этом отношении материал чем-то напоминает героя мысленного эксперимента Шредингера — того самого кота, который, находясь в коробке, может быть и жив, и мертв в одно и то же время. Так и Ag18Cu3Te11Cl3, в зависимости от воздействия разных температур, демонстрирует проводимость n-типа (когда к кремнию добавляются свободные электроны за счет фосфора, сурьмы, мышьяка в составе), проводимость p-типа (достигается при добавлении в состав кремния галлия, бора, алюминия, в таком случае свободные электроны "связываются"), либо вообще отсутствие проводимости.

Новый материал состоит из серебра, меди, теллура и хлора. Интересно, что в процессе легирования он, в отличие от кремния, не нуждается вообще, однако способен работать как n- и/или p-проводник при перепаде относительно невысоких температур (в пределах тех, которые мы называем "комнатными температурами") — от 22 °C до 35 °C.

При условии, что температура стабильна, проводимости не будет. Но небольшой перепад в 13 °C снова сделает его проводником. Если из такого материала сделать транзистор, он будет работать в электронной схеме, но при остывании "выпадет" из нее (фигурально), а буквально — останется на месте, конечно. Технология будет иметь большой потенциал и изменит вычислительные системы буквально до неузнаваемости. Но пока что ученые умалчивают о дальнейших планах.

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