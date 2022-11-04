Вчені створять "транзистор Шредінгера": гаджети вже не будут такими, як зараз

Новий матеріал, який може стати основою для транзисторів майбутнього, здатний працювати як n і p-провідник при перепаді невисоких температур.

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Група дослідників з Мюнхенського технічного університету (TUM, Німеччина) заявила про відкриття нового матеріалу Ag18Cu3Te11Cl3. Його унікальність у тому, що він може нарікати на тип провідності, або взагалі не проводити електрику, залежно від температурних умов, пише sciencedaily.com.

У цьому відношенні матеріал чимось нагадує героя уявного експерименту Шредінгера — того самого кота, який, перебуваючи в коробці, може бути і живий, і мертвий одночасно. Так і Ag18Cu3Te11Cl3, залежно від впливу різних температур, демонструє провідність n-типу (коли до кремнію додаються вільні електрони завдяки фосфору, стибію, миш'яку у складі), провідність p-типу (досягається при додаванні до складу кремнію галію, бору, алюмінію, у такий спосіб вільні електрони "зв'язуються" ), або взагалі відсутність провідності.

Новий матеріал складається із срібла, міді, телуру та хлору. Цікаво, що у процесі легування він, на відміну від кремнію, не потребує взагалі, проте здатний працювати як n- та/або p-провідник при перепаді відносно невисоких температур (у межах тих, які ми називаємо "кімнатними температурами") — від 22 °C до 35 °C.

За умови, що температура стабільна, провідності не буде. Але невеликий перепад 13 °C знову зробить його провідником. Якщо з такого матеріалу зробити транзистор, він працюватиме в електронній схемі, але при охолодженні "випаде" з неї (фігурально), а буквально залишиться на місці, звичайно. Технологія матиме великий потенціал і змінить обчислювальні системи до невпізнання. Але поки що вчені замовчують подальші плани.

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