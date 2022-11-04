Украинский дизайнер создал колонку из противотанковой ракеты - NLAW speaker (фото)

Виталий Потоцкий практически всю работу над гаджетом проделал вручную.

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Дизайнер Виталий Потоцкий в своем Facebook выложил фото колонки под названием NLAW speaker. Гаджет создан на основе корпуса ПТРК NLAW — противотанковой ракеты производства шведской компании Saab Bofors Dynamics.

О технических характеристиках акустической системы пока ничего не известно, но дизайн у него впечатляющий. В соцсети Виталий написал, что использовал пластиковые детали при изготовлении продукта. Потом он сделал в корпусе различные вырезы.

"Пока работаю с этим корпусом понимаю, насколько военные вещи отличаются от гражданских, у военных нет ничего лишнего, каждая деталь имеет значение и функцию, и при этом выглядит максимально агрессивно, есть в этом всем особая эстетика", — подметил дизайнер.

[ + – ] Фрагмент корпуса аудиоколонки Фото: Vitaliy Pototskiy

Следующим шагом была защита динамиков аудиоколонки при помощи решеток из 2-мм стали. Как утверждает Потоцкий, даже если пнуть колонку ногой, с динамиками ничего не случиться. Количество динамиков он не уточнил, но намекнул, что их "больше, чем в любых наших системах".

[ + – ] Наверное, это и есть подстаканники NLAW speaker

Многие детали были изготовлены вручную, уверяет дизайнер, акцентируя, что NLAW speaker — уникальная вещь. Также он оснастил гаджет разными элементами вроде переключателя с крышкой, алюминиевой рукоятки для регулировки громкости, индикации заряда аккумуляторов (они здесь очень мощные, уточнил Потоцкий), подстаканников (автор видит в них смысл), системы крепления ремней, полоски металла с серийным номером. А еще он применил материалы разных текстур.

[ + – ] NLAW speaker выйдет ограниченным тиражом Фото: Vitaliy Pototskiy

Ранее мы сообщали о том, что создан уникальный материал, который обладает проводимостью двух типов, а может и вовсе не проводить электричество, если его не разогревать.