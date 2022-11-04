Український дизайнер створив колонку із протитанкової ракети — NLAW speaker (фото)

Віталій Потоцький практично всю роботу над гаджетом виконав вручну.

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Дизайнер Віталій Потоцький у своєму Facebook виклав фото стовпчика під назвою NLAW speaker. Гаджет створено на основі корпусу ПТРК NLAW — протитанкової ракети виробництва шведської компанії Saab Bofors Dynamics.

Про технічні характеристики акустичної системи поки нічого не відомо, але дизайн у нього дивовижний. У соцмережі Віталій написав, що використовував пластикові деталі під час виготовлення продукту. Потім він зробив у корпусі різні вирізи.

"Поки працюю з цим корпусом, розумію, наскільки військові речі відрізняються від цивільних, військові не мають нічого зайвого, кожна деталь має значення і функцію, і водночас виглядає максимально агресивно, є в цьому всім особлива естетика", — зауважив дизайнер.

[ + – ] Фрагмент корпусу аудіоколонки Фото: Vitaliy Pototskiy

Наступним кроком був захист динаміків аудіоколонки за допомогою решіток з 2-мм сталі. Як стверджує Потоцький, навіть якщо штовхнути колонку ногою, з динаміками нічого не станеться. Кількість динаміків він не уточнив, але натякнув, що їх "більше, ніж у будь-яких наших системах".

[ + – ] Напевно, це і є підсклянники NLAW speaker

Багато деталей виготовлено вручну, запевняє дизайнер, акцентуючи, що NLAW speaker — унікальна річ. Також він оснастив гаджет різними елементами на кшталт перемикача з кришкою, алюмінієвої рукоятки для регулювання гучності, індикації заряду акумуляторів (вони тут дуже потужні, уточнив Потоцький), підсклянників (автор бачить у них сенс), системи кріплення ременів, смужки. А ще він застосував матеріали різних текстур.

[ + – ] NLAW speaker вийде обмеженим тиражем Фото: Vitaliy Pototskiy

Раніше ми повідомляли про те, що створено унікальний матеріал, який має провідність двох типів, а може взагалі не проводити електрику, якщо його не розігрівати.