В Нидерландах умелец создает дроны из животных: детали необычного стартапа (фото, видео)

Для Барта Янсена все началось в 2012 году, когда его котика сбила машина. Он его увековечил, создав из него дрон. Сейчас это превратилось в бизнес и создание коптеров из страусов, хомяков и даже акул.

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Владелец умершего кота сделал из его туловища дрон так как он любил птиц. Об этом сообщает The Sun.

У Барта Янсена был кот Орвилл, который погиб 10 лет назад. Владелец решил увековечить его память создав из его тела дрон. Как пишут в издании, Янсен "поднял скорбь о питомце на новую высоту". Коптер был назван "Орвиллкоптер".

[ + – ] Орвиллкоптер

Кота сбила машина еще в 2012 году. Янсен сообщил журналистам, что он сразу захотел увековечить его в виде дрона. Владелец домашнего питомца говорит, что сделал он так из-за любви кота к птицам. После того как он сделал так со своим котом, Барт создал компанию Copter Company. Он превращал тела не только котов, но и хомяков, страусов и акул в жуткие летательные аппараты.

[ + – ] Коптер из чучела хомяка

Для создания подобного устройства нужно создать чучело из животного. Янсен работает инженером, поэтому он умеет оснащать их электроникой.

[ + – ] Коптер из чучела страуса

"Если я собираюсь летать, я должен был летать на чем-то странном. Поэтому мы думали о животных, которые достаточно большие, чтобы делать это", — рассказал Янсен.

Напомним, первый коптер из чучела кота был сконструирован в 2012 году.

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