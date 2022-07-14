Котики в тренде: Loewe представили одежду для фанатов кошек

Рубашка с котиками от Loewe обойдется фанатам четырехлапых в $1150, а джинсы – в $1100.

Испанский модный дом Loewe – настоящая находка для любителей кошек, поскольку знает, чем порадовать их, предлагая в своих коллекциях вещи, мимо которых не пройдет ни один уважающий себя котоман. Так, в последней женской линейке креативный директор бренда Loewe Джонатан Андерсон, который является создателем кроссгендерной одежды, одинаково подходящей и для женщин, и для мужчин, представил шелковые рубашки и джинсы с высокой посадкой с принтом "коты".

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Фото: Loewe

Согласно информации на сайте лейбла, рубашка на пуговицах из шелкового фая со сплошным кошачьим принтом и рукавами до локтя стоит $1150. Что касается джинсов, то они обойдутся в $1100. Брюки узкие и слегка расклешенные к низу, застегиваются на пуговицу и молнию, а также имеют тисненую нашивку LOEWE из телячьей кожи.

Кроме одежды, Loewe создавали и украшения на кошачью тематику, повесив на шею моделям массивные головы животных, а также представили сумки из той же оперы.

Андерсон – далеко не единственный любитель кошек в фэшн-индустрии. Пожалуй, самым известным котолюбом был Кард Лагерфельд, кошка которого Шупет стала настоящей визитно й карточкой его бренда. Дизайнер сфотографировал свою любимицу для лукбука японского бренда Shu Uemura. Фотографии "блондинки" рекламировали коллаборацию дизайнера и бьюти-марки, девиз которой звучал так: "Добейся эффекта кошачьих глаз, как у Шупетт". После смерти дизайнера животное унаследовало часть его состояния и продолжило роскошную жизнь.

Вторая по популярности модная кошка принадлежит экс-креативному директору Vogue Грей Коддингтон. Пампкин украшала сумки Николя Гескьера для Balenciaga и не раз появлялась в съемках Vogue.

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