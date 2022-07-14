Котики в тренді: Loewe представили одяг для фанатів котів

Сорочка з котиками від Loewe обійдеться фанатам чотирилапих у $1150, а джинси — у $1100.

Іспанський модний будинок Loewe — справжня знахідка для любителів кішок, оскільки знає, чим порадувати їх, пропонуючи у своїх колекціях речі, повз які не пройде жоден котоман, який поважає себе. Так, в останній жіночій лінійці креативний директор бренду Loewe Джонатан Андерсон, який є творцем кросгендерного одягу, що однаково підходить і для жінок, і для чоловіків, представив шовкові сорочки та джинси з високою посадкою із принтом "коти".

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Фото: Loewe

Згідно з інформацією на сайті лейблу, сорочка на ґудзиках із шовкового фаю із суцільним котячим принтом і рукавами до ліктя коштує $1150. Що стосується джинсів, то вони коштуватимуть $1100. Штани вузькі та злегка розкльошені донизу, застібаються на гудзик і блискавку, а також мають тиснену нашивку LOEWE з телячої шкіри.

Окрім одягу, Loewe створили й прикраси на котячу тематику, повісивши на шию моделям масивні голови тварин, а також представили сумки з тієї ж опери.

Андерсон — далеко не єдиний любитель котів у фешн-індустрії. Мабуть, найвідомішим котолюбом був Кард Лагерфельд, кішка якого Шупет стала справжньою візитною карткою його бренду. Дизайнер сфотографував свою улюбленицю для лукбука японського бренду Shu Uemura. Фотографії "блондинки" рекламували колаборацію дизайнера та б'юті-марки, девіз якої звучав так: "Добійся ефекту котячих очей, як у Шупетт". Після смерті дизайнера тварина успадкувала частину його статку та продовжила розкішне життя.

Друга за популярністю модна кішка належить колишньому креативному директору Vogue Грей Коддінгтон. Пампкін прикрашала сумки Ніколя Геск'єра для Balenciaga та неодноразово з'являлася в зйомках Vogue.

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