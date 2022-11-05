У Нідерландах умілець створює дрони з тварин: деталі незвичайного стартапу (фото, відео)

Для Барта Янсена все почалося 2012 року, коли його котика збила машина. Він увічнив його, створивши з нього дрон. Зараз це перетворилося на бізнес та створення коптерів зі страусів, хом'яків і навіть акул.

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Власник померлого кота зробив з його тулуба дрон, оскільки він любив птахів. Про це повідомляє The Sun.

У Барта Янсена був кіт Орвілл, який загинув 10 років тому. Власник вирішив увіковічити його пам'ять, створивши з його тіла дрон. Як пишуть у виданні, Янсен "підняв скорботу про вихованця на нову висоту". Коптер був названий "Орвіллкоптер".

[ + – ] Орвіллкоптер

Кота збила машину ще 2012 року. Янсен повідомив журналістам, що він одразу захотів увіковічити його у вигляді дрона. Власник домашнього вихованця каже, що зробив він так через любов кота до птахів. Після того, як він зробив так зі своїм котом, Барт створив компанію Copter Company. Він перетворював тіла не лише котів, а й хом'яків, страусів та акул на моторошні літальні апарати.

[ + – ] Коптер з опудала хом'яка

Для створення такого пристрою потрібно створити опудало з тварини. Янсен працює інженером, тому він уміє оснащувати їх електронікою.

[ + – ] Коптер з опудала страуса

"Якщо я збираюся літати, я мав літати на чомусь дивному. Тому ми думали про тварин, які досить великі, щоб робити це", — розповів Янсен.

Нагадаємо, перший коптер з опудала кота був сконструйований у 2012 році.

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