Ученый утверждает, что создал машину для голосования, которую невозможно взломать (видео)

Многие эксперты критиковали устройство для голосования профессора Гилберта, однако никто не вызвался его взломать.

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Профессор компьютерных наук из Университета Флориды (США) Хуан Гилберт, заявил, что ему удалось создать идеальную машину для голосования. Ученый уверяет, что взломать гаджет невозможно, сообщает interestingengineering.com.

По словам Гилберта, он работал над машиной в течение 20-ти лет. На вид устройство довольно простое — футляр из прозрачного материала, выполняющий функцию сенсорного экрана и интерфейса для избирателей, принтер, ПО Prime III, сканер. Работает аппарат следующим образом: избиратель вводит необходимые данные на экране, используя интерфейс, принтер распечатывает эти данные, сканер распознает их и передает на считывающее устройство для подсчета голосов. По мнению изобретателя, если кто-то захочет подключиться физически к его машине, это будет заметно, благодаря прозрачному футляру.

Софт хранится на физическом носителе — Blu-Ray-диске. Это должно защитить от взлома его кода. Диск установлен внутри аппарата для голосования. Программа перезагружается каждый раз после очередного голосования.

Чтобы удостовериться, что голос принят правильно, пользователи могут внимательно прочесть то, что распечатал принтер, глядя на документ сквозь прозрачный экран.

Многие эксперты критиковали устройство для голосования Гилберта, однако профессор достойно отреагировал на нападки и дал возможность независимым специалистам попробовать взломать свое устройство. Тем более, что исходный код Prime III известен. Издание Undark сообщило, что добровольцев не нашлось.

"Машина для голосования Гилберта должна быть сертифицирована, на что ученому, возможно, придется потратить сотни тысяч долларов. Прототип устройства был изготовлен с помощью французской компании, но для коммерциализации продукта Гилберту необходимо найти инвесторов. В общем, прототип так и может остаться прототипом", — подытоживает медиа.

Фокус писал ранее, что инженер из Нидерландов конструирует дроны на основе чучел погибших животных. На его счету устройства с котом, хомяком и даже со страусом.