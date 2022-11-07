Учений стверджує, що створив машину для голосування, яку неможливо зламати (відео)

Багато експертів критикували пристрій для голосування професора Гілберта, проте ніхто не зголосився його зламати.

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Професор комп'ютерних наук з Університету Флориди (США) Хуан Гілберт заявив, що йому вдалося створити ідеальну машину для голосування. Науковець запевняє, що зламати гаджет неможливо, повідомляє interestingengineering.com.

За словами Гілберта, він працював над машиною протягом 20 років. На вигляд пристрій досить простий — футляр із прозорого матеріалу, що виконує функцію сенсорного екрану й інтерфейсу для виборців, принтер, ПЗ Prime III, сканер. Працює апарат так: виборець вводить необхідні дані на екрані, використовуючи інтерфейс, принтер друкує ці дані, сканер розпізнає їх і передає на пристрій для зчитування голосів. На думку винахідника, якщо хтось захоче підключитися фізично до його машини, це буде помітно завдяки прозорому футляру.

Софт зберігається на фізичному носії — Blu-Ray-диску. Це має захистити від злому його коду. Диск встановлений усередині апарату голосування. Програма перезавантажується щоразу після чергового голосування.

Щоб переконатися, що голос прийнято правильно, користувачі можуть уважно прочитати те, що надрукував принтер, дивлячись на документ крізь прозорий екран.

Багато експертів критикували пристрій для голосування Гілберта, проте професор гідно відреагував на нападки і дав можливість незалежним фахівцям спробувати зламати свій пристрій. Тим паче що вихідний код Prime III відомий. Видання Undark повідомило, що добровольців не знайшлося.

"Машина для голосування Гілберта має бути сертифікована, на що вченому, можливо, доведеться витратити сотні тисяч доларів. Прототип пристрою був виготовлений за допомогою французької компанії, але для комерціалізації продукту Гілберту необхідно знайти інвесторів. Загалом прототип так і може залишитися прототипом", — підсумовує медіа.

Фокус писав раніше, що інженер із Нідерландів конструює дрони на основі опудал загиблих тварин. На його рахунку пристрій з котом, хом'яком і навіть зі страусом.