Тотальная слежка: в России будут контролировать весь интернет-трафик

Слежку за провайдерами и пользователями прикрывают благородной целью — защита от атак на сети.

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К 2024 году в РФ хотят выстроить мониторинговую систему, позволяющую отслеживать трафик, проходящий через так называемые сети общего пользования. Об этом сообщает издание habr.com.

Проектом будут заниматься Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, регулятор Роскомнадзор, а также инженеры Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Для этого, как заявляется, им понадобится два года и 1,2 млрд российских рублей. Деньги на слежку за пользователями выделят из государственного бюджета.

Издание уточняет, что новая система позволит отслеживать, какие данные передаются по сетям мобильных операторов (мобильный Интернет) и интернет-провайдеров. Это необходимо, чтобы выявить нарушителей законодательства — те компании, которые не выполняют требования регулятора (имеются ввиду разного рода постановления и закон о "суверенном российском Интернете").

Доподлинно неизвестно, какой будет архитектура системы мониторинга Рунета. Некоторые эксперты считают, что будут контролироваться, прежде всего, точки входа/выхода данных, потоковая информация. Это будет сеть, в центре которой будет находиться Роскомнадзор, а провайдеры должны будут подсоединиться к ней, чтобы предоставить доступ к трафику. Специалисты высказали мнение, что те провайдеры, которые откажутся от "услуг" регулятора, просто потеряют бизнес, потому что им запретят обеспечивать передачу информации от их клиентов к клиентам других операторов.

В Институте исследований интернета (российская структура) пояснили, что предлог создания такой сети весьма благороден: предотвращение DDoS-атак, BGP-атак, анализ межсетевого трафика, пресечение перехвата трафика.

Ранее мы информировали о том, что самым "тонким" место Сети являются подводные кабели из оптоволокна. Если их повредить, то без Интернета могут остаться целые страны.