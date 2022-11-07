Тотальне стеження: у Росії контролюватимуть весь інтернет-трафік

Стеження за провайдерами та користувачами прикривають шляхетною метою — захист від атак на мережі.

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До 2024 року в РФ хочуть збудувати моніторингову систему, що дозволяє відстежувати трафік, що проходить через так звані мережі загального користування. Про це повідомляє видання habr.com.

Проєктом займатимуться Міністерство цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій РФ, регулятор Роскомнагляду, а також інженери Центру моніторингу й управління мережею зв'язку загального користування. Для цього, як заявляється, їм знадобиться два роки та 1,2 млрд російських рублів. Гроші на стеження за користувачами виділять з державного бюджету.

Видання уточнює, що нова система дозволить відстежувати, які дані передаються мережами мобільних операторів (мобільний інтернет) та інтернет-провайдерів. Це необхідно, щоб виявити порушників законодавства — ті компанії, які не виконують вимоги регулятора (маються на увазі різні постанови і закон про "суверенний російський інтернет").

Достеменно невідомо, якою буде архітектура системи моніторингу Рунету. Деякі експерти вважають, що контролюватимуться, насамперед, точки входу/виходу даних, потокова інформація. Це буде мережа, в центрі якої буде Роскомнагляд, а провайдери повинні будуть приєднатися до неї, щоб надати доступ до трафіку. Фахівці висловили думку, що провайдери, які відмовляться від "послуг" регулятора, просто втратять бізнес, тому що їм заборонять забезпечувати передавання інформації від їхніх клієнтів до клієнтів інших операторів.

В Інституті досліджень інтернету (російська структура) пояснили, що привід створення такої мережі дуже благородний: запобігання DDoS-атакам, BGP-атакам, аналіз міжмережевого трафіку, припинення перехоплення трафіку.

Раніше ми інформували про те, що "найтоншим" місцем мережі є підводні кабелі з оптоволокна. Якщо їх пошкодити, без інтернету можуть залишитися цілі країни.