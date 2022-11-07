Русские хакеры не пройдут: почему многие кибератаки на сайты Украины оказались провальными

Киберкомандование Армии США помогло разработать стратегии на опережение противника.

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Руководитель Агентства национальной безопасности и Киберкомандования Армии США, генерал Пол Накасоне считает, что американские военные помогли Украине выстоять во время кибератак со стороны России, пишет defensenews.com.

Генерал полагает, что снизить "эффективность" хакеров, работающих на Кремль, помог один только факт присутствия американских специалистов в Украине. Как известно, США направили в Украину группу киберэкспертов в конце 2021 года на фоне роста международной напряженности и прогнозов кибератак со стороны РФ.

Упреждающие действия специалистов помогли остановить (или хотя бы затормозить) атаки злоумышленников, выявить некоторые слабые места сети и дали возможность лучше понять, какие именно инструменты используют хакеры.

Глава Киберкомандования Армии США генерал Пол Накасоне напомнил, что задача группы, возглавляемой майором морской пехоты, была в том, чтобы помочь украинскому госсектору подготовиться к вероятным атакам в интернет-пространстве на критически важную инфраструктуру. Стоит отметить, что Киберкомандование разрабатывает стратегии на опережение противника. Задачи справляться с последствиями атак у ведомства нет. Командование, которому поручено охранять информационные сети Министерства обороны США и координировать операции в киберпространстве, за последние годы провело десятки таких миссий в ряде стран, говорится в материале.

Киберспециалисты ранее побывали в Хорватии, Эстонии, Литве, Черногории и Северной Македонии. К примеру, работа в Литве началась еще до того, как Россия вторглась в Украину, и завершилась в мае. Это была первая совместная операция киберсил Литвы и американских экспертов.

Ранее мы информировали о том, что российские ученые намерены сделать гарнитуру, которая помогла бы военным руководить БПЛА "силой мысли" — буквально.