В России заявили о создании кибершлема для управления дронами "силой мысли" и морганием глаз

Изобретатели уверяют, что устройство считывает команды мозга и передают их через ПО. Пока технология может лишь определять состояние человека — жив он или мертв.

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Российские ученые заявили о создании технологии, позволяющей управлять беспилотными аппаратами силой мысли. Подробности приводит сайт "Известия".

Сотрудники Института проблем управления им. В.А. Трапезникова (ИПУ РАН) и Воронежского госуниверситета (ВГУ) утверждают, что разработали специальные "нейрокаски" на основе сухих электродов. Они улавливают электрические сигналы мозга и передают на специальное мобильное приложение, которое преобразовывает полученные сигналы в команды для любых беспилотников: квадрокоптерами, лодками, самолетами, роботами, подводными и даже космическими аппаратами.

Как уверяют разработчики, для управления техникой оператору достаточно запустить приложение и подумать о том, что нужно сделать. Как альтернатива, отдавать команды можно взглядом, например, трижды моргнуть для посадки дрона. ПО позволяет регулировать силу сигнала, передаваемого между человеком и машиной, но для управления беспилотниками солдату нужно сначала научиться работать с "нейрокаской".

[ + – ] Презентация нейрокаски для управления беспилотниками Фото: Известия

"Рассматриваемая каска предлагает элегантный способ чтения информации с человека — его энцефалограмму. Это богатый источник для сигнала. Основная сложность в проектировании таких интерфейсов — индивидуальность человека. Разумеется, по-прежнему стоит вопрос адаптации каждой конкретной каски к конкретному оператору", — прокомментировал Антон Филатов из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ".

Гарнитуру можно вмонтировать солдатскую каску, танковый шлем или обычную фуражку, при этом голову не нужно смазывать гелями или другими электропроводящими веществами, которые используют в больницах при медицинских обследованиях. Такая конструкция позволяет применять технологию в полевых условиях.

Однако разработчики признаются, что технология еще далека от совершенства, поэтому пока ее в основном используют для определения ментального состояния подопытных. Как рассказал Данияр Вольф из ИПУ РАН, нейроинтерфейс показывает, жив человек, мертв или находится без сознания. Первые прототипы пытаются использовать для видеоигр и симуляторов.

Ранее британские ученые научились управлять дронами с помощью лазера. Они создали БПЛА QinetiQ со специальными датчиками и платформу-излучатель. Она может передавать команды оператора только в пределах прамой видимости, зато сигналы невозможно перехватить или заглушить радиоэлектронными средствами.

Недавно китайская компания Xiaomi разработала "умную" повязку для управления гаджетами силой мысли. Она улавливает электрические сигналы мозга, а искусственный интеллект расшифровывает их и передает другим устройствам.