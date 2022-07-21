Инженеры впервые научились управлять дронами при помощи лазера: как это работает

Оператор может направлять беспилотник только в пределах прямой видимости, зато противник не сможет заглушить сигнал.

В Великобритании компания QinetiQ успешно продемонстрировала первый в мире беспилотный летательный аппарат с лазерным управлением. Подробности компания сообщила на своем сайте.

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Военные испытания состоялись на учебном полигоне Солсбери-Плейн в Англии в рамках проекта DSTL Air Command and Control, Intelligence Surveillance & Reconnaissance and Interoperability Министерства обороны Великобритании. Оператор, находясь на земле, управлял дроном в воздухе при помощи специальных датчиков и платформы под названием Свободная оптическая связь в пространстве (Free Space Optical Communications).

[ + – ] Принцип работы Free Space Optical Communications Фото: Youtube

По словам разработчика, двусторонний канал обеспечивает высокую пропускную способность и защищает сигнал от перехвата. Технология призвана заменить или дополнить радиоуправление военными БПЛА в районах, где противник может обнаруживать их или "глушить" с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Ее предлагают использовать для скрытных военных операций, таких как разведка.

[ + – ] Лазер для управления дроном

Судя по фотографии, компактный лазерный излучатель с коллиматорным прицелом, как на винтовке, может направлять летательный аппарат в пределах прямой видимости, что ограничивает дальность полета. Неизвестно, как на передачу сигнала влияют дым, пыль и другие воздушные препятствия, способные полностью или частично блокировать лучи света.

"Это новаторское использование FSOC основано на более ранних демонстрациях Crewed-Uncrewed Teaming, которые обеспечили первое место в Великобритании и Европе в реальном воздушном управлении UAS. Он также демонстрирует таланты и возможности, доступные в Великобритании, и предоставляет дополнительные доказательства того, что команды, состоящие как из людей, так и из машин, являются важной частью того, как вооруженные силы будут действовать в будущем", — высказался технический руководитель проекта QinetiQ Дэйв Диксон.

Роб Скотт, руководитель программы QinetiQ в комментарии Defence News рассказал, что во время испытаний многороторный беспилотник, собственная разработка компании, летал вокруг оператора на расстоянии до 400 метров. Результаты испытаний показывают, что британская армия сможет использовать технологию в воздушных, наземных, морских и смешанных операциях.

Ранее компания Blaze представила "идеальный" дрон для разведки под названием Spider. Платформа с одним винтом и двигателем, а также фиксированным крылом, может работать в суровых условиях, при этом способен на вертикальные взлет и посадку.

Сообщали также, что украинец разведывательный дрон с искусственным интеллектом, назвав его SkyNet. Такие беспилотники могут круглосуточно передавать с воздуха информацию о ситуации на земле, поэтому разработчик планирует выпустить как можно больше аппаратов, чтобы охватить побольше прифронтовой территории.

Британский эксперт по авиационным технологиям Джастин Бронк рассказал, сможет ли "армия дронов" помочь ВСУ победить войска России. По его словам, военным стоит отказаться от дистанционного управления и заранее программировать маршруты, чтобы уберечь БПЛА от воздействия российских "глушилок".