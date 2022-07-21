Інженери вперше навчилися керувати дронами за допомогою лазера: як це працює

Оператор може направляти безпілотник тільки в межах прямої видимості, проте противник не зможе заглушити сигнал.

У Великобританії компанія QinetiQ успішно продемонструвала перший у світі безпілотний літальний апарат із лазерним керуванням. Подробиці компанія повідомила на своєму сайті.

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Військові випробування відбулися на навчальному полігоні Солсбері-Плейн в Англії в межах проєкту DSTL Air Command and Control, Intelligence Surveillance & Reconnaissance and Interoperability Міністерства оборони Великобританії. Оператор, перебуваючи на землі, керував дроном у повітрі за допомогою спеціальних датчиків та платформи під назвою Вільний оптичний зв'язок у просторі (Free Space Optical Communications).

[ + – ] Принцип роботи Free Space Optical Communications Фото: Youtube

За словами розробника, двосторонній канал забезпечує високу пропускну здатність та захищає сигнал від перехоплення. Технологія покликана замінити чи доповнити радіоуправління військовими БПЛА у районах, де противник може виявляти їх чи "глушити" з допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Її пропонують використовувати для таємних військових операцій, таких як розвідка.

[ + – ] Лазер для керування дроном

Судячи з фотографії, компактний лазерний випромінювач з прицілом коліматора, як на гвинтівці, може направляти літальний апарат в межах прямої видимості, що обмежує дальність польоту. Невідомо, як на передачу сигналу впливають дим, пил та інші повітряні перешкоди, які здатні повністю або частково блокувати промені світла.

"Це новаторське використання FSOC засноване на більш ранніх демонстраціях Crewed-Uncrewed Teaming, які забезпечили перше місце у Великобританії та Європі у реальному повітряному управлінні UAS. Він також демонструє таланти та можливості, доступні у Великобританії, та надає додаткові докази того, що команди, які складаються як з людей, так і з машин є важливою частиною того, як збройні сили діятимуть у майбутньому", — висловився технічний керівник проєкту QinetiQ Дейв Діксон.

Роб Скотт, керівник програми QinetiQ у коментарі Defence News, розповів, що під час випробувань багатороторний безпілотник, власна розробка компанії, літав навколо оператора на відстані до 400 метрів. Результати випробувань показують, що британська армія зможе використати технологію у повітряних, наземних, морських та змішаних операціях.

Раніше компанія Blaze представила "ідеальний" дрон для розвідки під назвою Spider. Платформа з одним гвинтом і двигуном, а також фіксованим крилом, може працювати в суворих умовах, разом з тим здатна на вертикальні зліт і посадку.

Повідомляли також, що українець створив розвідувальний дрон із штучним інтелектом, назвавши його SkyNet. Такі безпілотники можуть цілодобово передавати з повітря інформацію про ситуацію на землі, тому розробник планує випустити якнайбільше апаратів, щоб охопити якомога більше прифронтової території.

Британський експерт з авіаційних технологій Джастін Бронк розповів, чи зможе "армія дронів" допомогти ЗСУ перемогти війська Росії. За його словами, військовим варто відмовитися від дистанційного управління та заздалегідь програмувати маршрути, щоб уберегти БПЛА від впливу російських "глушилок".