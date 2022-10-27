У Росії заявили про створення кібершолома для управління дронами "силою думки" та кліпанням очей

Винахідники запевняють, що пристрій зчитує команди мозку та передають їх через ПЗ. Поки що технологія може лише визначати стан людини — жива вона чи мертва.

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Російські вчені заявили про створення технології, яка дає змогу керувати безпілотними апаратами силою думки. Подробиці наводить сайт "Известия".

Співробітники Інституту проблем керування ім. В. А. Трапезнікова (ІПУ РАН) та Воронезького держуніверситету (ВДУ) стверджують, що розробили спеціальні "нейрокаски" на основі сухих електродів. Вони вловлюють електричні сигнали мозку і передають на спеціальний мобільний додаток, який перетворює отримані сигнали команди для будь-яких безпілотників: квадрокоптерами, човнами, літаками, роботами, підводними і навіть космічними апаратами.

Як запевняють розробники, для керування технікою оператору достатньо запустити програму та подумати про те, що потрібно зробити. Як альтернатива, віддавати команди можна поглядом, наприклад, тричі моргнути для посадки дрону. ПЗ дозволяє регулювати силу сигналу, що передається між людиною і машиною, але для управління безпілотниками солдату потрібно спочатку навчитися працювати з "нейрокаскою".

[ + – ] Презентація нейрокаски для керування безпілотниками Фото: Известия

"Каска, що розглядається, пропонує елегантний спосіб читання інформації з людини — її енцефалограму. Це багате джерело для сигналу. Основна складність у проєктуванні таких інтерфейсів — індивідуальність людини. Зрозуміло, як і раніше, питання адаптації кожної конкретної каски до конкретного оператора", — прокоментував Антон Філатов із Санкт-Петербурзького державного електротехнічного університету "ЛЭТИ".

Гарнітуру можна вмонтувати в солдатську каску, танковий шолом або звичайний кашкет, при цьому голову не потрібно змащувати гелями або іншими електропровідними речовинами, які використовують у лікарнях під час медичних обстежень. Така конструкція дозволяє використовувати технологію у польових умовах.

Однак розробники зізнаються, що технологія ще далека від досконалості, тому поки що її переважно використовують для визначення ментального стану піддослідних. Як розповів Даніяр Вольф з ІПУ РАН, нейроінтерфейс показує, чи жива людина, мертва або ж непритомна. Перші прототипи намагаються використовувати для відеоігор і симуляторів.

Раніше британські вчені навчилися керувати дронами за допомогою лазера. Вони створили БПЛА QinetiQ зі спеціальними датчиками та платформу-випромінювач. Вона може передавати команди оператора тільки в межах прямої видимості, проте сигнали неможливо перехопити або заглушити радіоелектронними засобами.

Нещодавно китайська компанія Xiaomi розробила "розумну" пов'язку для управління гаджетами силою думки. Вона вловлює електричні сигнали мозку, а штучний інтелект розшифровує їх і передає іншим пристроям.