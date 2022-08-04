Xiaomi розробила "розумну" пов'язку, що дозволяє керувати гаджетами силою думки (відео)

Пристрій уловлює електричні сигнали людського мозку, а штучний інтелект перетворює їх на команди для домашньої техніки.

2 серпня китайська компанія Xiaomi представила електронну пов'язку MiGu, яка дозволяє керувати пристроями "розумного" будинку однією лише силою думки. Подробиці передає сайт Gizmochina.

Пристрій у вигляді пов'язки, що одягається на голову, оснащено трьома датчиками, які зчитують мозкову активність користувача. Штучний інтелект вимірює різницю електричних потенціалів і становить електроенцефалограму (ЕЕГ) користувача, щоб розшифрувати сигнали і перетворити їх у команди для гаджетів. Люди виробляють різні форми хвилі ЕЕГ у різних емоційних станах, і машинне навчання допомагає розпізнавати їх при носінні MiGu.

У китайській соціальній мережі Weibo розробники показали, як на смартфон, підключеному до системи, виводяться показники мозкових хвиль, виміряні електроенцефалографом. Надалі Xiaomi MiGu планують підключити до системи "розумного будинку" ItHome та використовувати для керування пов'язаних з ним побутовими приладами. Крім того, творці технології пропонують оснастити датчиком втоми та використовувати для водіння, щоб запобігати аваріям на дорогах.

Xiaomi провела вже третій онлайн-форум для розробників (хакатон), і різні фахівці представили на ньому нові ідеї, які можуть стати дуже корисними в майбутньому. MiGu Headband стала частиною проєкту, який здобув перше місце. Поки невідомо, чи Xiaomi випустить "розумну" пов'язку на комерційний ринок, проте компанія звернула увагу на ідею і вважає її перспективною.

Раніше писали, що китайські вчені навчилися керувати речами силою думки. Група дослідників зробила перший крок до зміни штучного створених матеріалів за допомогою електромагнітних хвиль, що випромінюються мозком.

До цього Xiaomi знайшла спосіб значно покращити батареї смартфонів. Компанія першою у світі освоїла новий спосіб виробництва літій-іонних батарей, що збільшує час їхньої автономної роботи на 100 хвилин, зберігаючи ті ж розміри.