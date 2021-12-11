Починається нова ера: Xiaomi вигадала, як значно покращити батареї смартфонів

Акумулятори, створені за новою технологією, змусять мобільні пристрої працювати на півтори години довше.

Китайський виробник техніки Xiaomi розробив нову технологію, яка значно збільшить час автономної роботи смартфонів. Про це прес-служба компанії заявила у соціальній мережі Weibo.

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Згідно з оголошенням, Xiaomi першою у світі освоїла метод виробництва літій-іонних акумуляторів нового покоління. В основі технології лежить використання негативних електродів, що містять утричі більший кремній — матеріал, який добре проводить електричний струм. Пристрій буде підтримувати максимальну потужність 67 Вт.

"Ємність акумулятора можна збільшити на 10% при тому ж розмірі, а час автономної роботи може бути збільшено на 100 хвилин", — заявила Xiaomi.

Інженери повністю оновили спосіб упаковки електроліту та електродів у корпус акумулятора. Зокрема, модуль схеми захисту повернули під кутом 90 градусів, що дозволило заощадити місце. Вони також додали "розумні" датчик рівня заряду з алгоритмами, які відстежують процес заряджання та продовжують термін служби акумулятора, якщо він довгий час підключений до мережі. Заявлено також елементи температурного контролю.

У повідомленні зазначено, що компанія планує випустити нові акумулятори у серійне виробництво у другій половині 2022 року. Електроди з високим вмістом кремнію компанія назвала проривом, що відкриє нову еру у світі мобільних технологій.

Раніше писали, що Xiaomi збирається випустити найдешевший смартфон із процесором Snapdragon 8 Gen 1. Він стане наступником Redmi K40 Game Enhanced Edition та дозволить власникам грати у вимогливі ігри. Модель отримає акумулятор високої ємності, підтримку технології швидкого заряджання та стереодинаміки виробництва JBL.

Писали також, що вчені створили батарею на основі води, яка ніколи не перегріється та не загориться у разі пошкодження корпусу. Прототип протестували, провівши 2 тисячі циклів перезарядки, після яких втратив менше 30% ємності. Головний недолік — вода не витримує надто високої напруги.