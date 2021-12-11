Начинается новая эра: Xiaomi придумала, как значительно улучшить батареи смартфонов
Аккумуляторы, созданные по новой технологии, заставят мобильные устройства работать на полтора часа дольше.
Китайский производитель техники Xiaomi разработала новую технологию, которая значительно увеличит время автономной работы смартфонов. Об этом пресс-служба компании заявила в социальной сети Weibo.
Согласно объявлению, Xiaomi первой в мире освоила метод производства литий-ионных аккумуляторов нового поколения. В основе технологии лежит использование отрицательных электродов, содержащих в три раза большим кремния — материала, который хорошо проводит электрический ток. Устройство будет поддерживать максимальную мощность в 67 Вт.
"Емкость аккумулятора можно увеличить на 10% при том же размере, а время автономной работы может быть увеличено на 100 минут", — заявила Xiaomi.
Инженеры полностью обновили способ упаковки электролита и электродов в корпус аккумулятора. В частности, модуль схемы защиты был повернут под углом 90 градусов, что позволило сэкономить место. Они также добавили "умны" датчик уровня заряда с алгоритами, которые отслеживают процесс зарядки и продлевают срок службы аккумулятора, если он долгое время подключен к сети. Заявлены также элементы температурного контроля.
В сообщении указано, что компания планирует выпустить новые аккумуляторы в серийное производство во второй половине 2022 года. Электроды с высоким содержанием кремния компания назвала прорывом, который откроет новую эру в мире мобильных технологий.
Ранее писали, что Xiaomi собирается выпустить самый дешевый смартфон с процессором Snapdragon 8 Gen 1. Он станет преемником Redmi K40 Game Enhanced Edition и позволит владельцам играть в требовательные игры. Модель получит аккумулятор высокой емкости, поддержку технологии быстрой зарядки и стереодинамики производства JBL.
Писали также, что ученые создали батарею на основе воды, которая никогда не перегреется и не загорится в случае повреждения корпуса. Прототип протестировали, проведя 2 тысячи циклов перезарядки, после которых он потерял менеее 30% емкости. Главный недостаток — вода не выдерживает слишком высокого напряжения.