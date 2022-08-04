Xiaomi разработала "умную" повязку, позволяющую управлять гаджетами силой мысли (видео)

Устройство улавливает электрические сигналы человеческого мозга, а искусственный интеллект преобразовывает их в команды для домашней техники.

2 августа китайская компания Xiaomi представила электронную повязку MiGu, которая позволяет управлять устройствами "умного" дома одной лишь силой мысли. Подробности передает сайт Gizmochina.

Устройство в виде повязки, которая надевается на голову, оснащено тремя датчиками, считывающих мозговую активность пользователя. Искусственный интеллект измеряет разницу электрических потенциалов и составляет электроэнцефалограмму (ЭЭГ) пользователя, чтобы затем расшифровать сигналы и преобразовать их в команды для гаджетов. Люди производят разные формы волны ЭЭГ в разных эмоциональных состояниях, и машинное обучение помогает распознавать их при ношении MiGu.

В китайской социальной сети Weibo разработчики показали как на смартфон, подключенном к системе, выводятся показатели мозговых волн, измеренные электроэнцефалографом. В дальнейшем Xiaomi MiGu планируют подключить к системе "умного дома" ItHome и использовать для управления связанных с ним бытовыми приборами. Кроме того, создатели технологии предлагают оснастить датчиком усталости и использовать для вождения, чтобы предотвращать аварии на дорогах.

Xiaomi провела уже третий по счету онлайн-форум для разработчиков (хакатон), и различные специалисты представили на нем новые идеи, которые могут стать очень полезными в будущем. MiGu Headband стала частью проекта, который получил первое место. Пока неизвестно, выпустит ли Xiaomi "умную" повязку на коммерческий рынок, однако компания обратила внимание на идею и считает ее перспективной.

Ранее писали, что китайские ученые научились управлять вещами силой мысли. Группа исследователей сделала первый шаг к изменению искусственного созданных материалов при помощи электромагнитных волн, излучаемых мозгом.

До этого Xiaomi нашла способ значительно улучшить батареи смартфонов. Компания первой в мире освоила новый способ производства литий-ионных батарей, увеличивающий время их автономной работы на 100 минут, сохраняя те же размеры.