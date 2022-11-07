Російські хакери не пройдуть: чому багато кібератак на сайти України виявилися провальними

Кіберкомандування Армії США допомогло розробити стратегії випередження противника.

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Керівник Агентства національної безпеки та кіберкомандування Армії США генерал Пол Накасон вважає, що американські військові допомогли Україні вистояти під час кібератак із боку Росії, пише defensenews.com.

Генерал вважає, що знизити "ефективність" хакерів, які працюють на Кремль, допоміг лише факт присутності американських фахівців в Україні. Як відомо, США направили в Україну групу кіберекспертів наприкінці 2021 року на тлі зростання міжнародної напруги та прогнозів кібератак із боку РФ.

Запобіжні дії фахівців допомогли зупинити (або принаймні загальмувати) атаки зловмисників, виявити деякі слабкі місця мережі й дали можливість краще зрозуміти, які саме інструменти використовують хакери.

Глава Кіберкомандування Армії США генерал Пол Накасоне нагадав, що завдання групи, яку очолює майор морської піхоти, було в тому, щоб допомогти українському держсектору підготуватися до ймовірних атак в інтернет-просторі на критично важливу інфраструктуру. Варто зазначити, що Кіберкомандування розробляє стратегії на випередження супротивника. Завдання справлятися з наслідками атак відомство не має. Командування, якому доручено охороняти інформаційні мережі Міністерства оборони США та координувати операції в кіберпросторі, за останні роки провело десятки таких місій у низці країн, ідеться в матеріалі.

Кіберфахівці раніше побували в Хорватії, Естонії, Литві, Чорногорії та Північній Македонії. Наприклад, робота в Литві почалася ще до того, як Росія вторглася в Україну, та завершилася в травні. Це була перша спільна операція кіберсил Литви й американських експертів.

Раніше ми інформували про те, що російські вчені мають намір зробити гарнітуру, яка б допомогла військовим керувати БПЛА силою думки — буквально.