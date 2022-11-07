Инженеры Quantum улучшили производительность кремниевых чипов в 100 раз

Ученые стоят на пороге создания квантовых компьютеров совсем иного типа.

Related video

В Университете Нового Южного Уэльса (Австралия) в ходе экспериментов доказали, что время хранения данных спиновыми кубитами может достигать до двух миллисекунд, что в 100 раз дольше, чем это было возможно ранее, сообщает interestingengineering.com.

Стоит пояснить: чем дольше кубиты вращаются, тем выше вероятность сохранения данных. При их остановке информация "рушится". Ученые обнаружили, что, изменяя движение кубитов и заставляя их двигаться без остановки, время, в течение которого они могут сохранять информацию, может быть значительно продлено.

Тем не менее, есть и проблемы: команде нужно было придумать способ манипулирования кубитами по отдельности, чтобы использовать их в работающем квантовом компьютере. С этой целью разработан протокол под названием SMART. С помощью SMART исследователи манипулировали каждым вращающимся кубитом в отдельности таким образом, чтобы он качался вперед-назад, а не вращался по кругу. В ходе такого вращения, если вокруг кубита индивидуально формировать электрическое поле, выводя его из резонанса, его можно перевести в другой темп раскачки, но при этом двигаться в том же ритме, что и остальные квантовые биты.

В результате тестов и усовершенствования метода, инженеры смогли манипулировать кубитами индивидуально (электронно), в то время как все они находятся под управлением магнитного поля, но также они смогли манипулировать ими и во время когерентности. По словам ученых, их протокол способен проложить путь к созданию квантовых компьютеров следующего поколения.

Ранее мы сообщали о том, что исследователи открыли материал, который обладает двумя типами проводимости и при этом не нуждается ни в легировании, ни в воздействии сверхвысоких или сверхнизких температур.