Інженери Quantum покращили продуктивність кремнієвих чипів у 100 разів

Учені стоять на порозі створення квантових комп'ютерів зовсім іншого типу.

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В Університеті Нового Південного Уельсу (Австралія) в ході експериментів довели, що час зберігання даних спіновими кубітами може сягати двох мілісекунд, що в 100 разів довше, ніж це було можливо раніше, повідомляє interestingengineering.com.

Варто пояснити: що довше кубіти обертаються, то вища ймовірність збереження даних. У разі їхньої зупинки інформація "руйнується". Вчені виявили, що, змінюючи рух кубітів і змушуючи їх рухатися без зупинки, час, протягом якого вони можуть зберігати інформацію, може бути продовжено.

Проте є й проблеми: команді потрібно було вигадати спосіб маніпулювання кубітами окремо, щоб використовувати їх у квантовому комп'ютері, що працює. Для цього вони розробили протокол під назвою SMART. За допомогою SMART дослідники маніпулювали кожним кубітом, що обертається, окремо так, щоб він гойдався вперед-назад, а не обертався по колу. У ході такого обертання, якщо навколо кубіта індивідуально формувати електричне поле, виводячи його з резонансу, його можна перевести в інший темп розгойдування, але водночас рухатися в тому ж ритмі, що й інші квантові біти.

У результаті тестів і вдосконалення методу інженери змогли маніпулювати кубітами індивідуально (електронно), тоді як усі вони перебували під керуванням магнітного поля, але також змогли маніпулювати ними й під час когерентності. За словами вчених, їхній протокол здатний прокласти шлях до створення квантових комп'ютерів наступного покоління.

Раніше ми повідомляли про те, що дослідники відкрили матеріал, який має два типи провідності й водночас не потребує ні легування, ні впливу надвисоких або наднизьких температур.