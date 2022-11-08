Это прорыв: стало возможным отправлять сообщения на телефон силой мысли (видео)

Аппарат оснащен датчиками, которые подсоединяются к мозгу через кровеносные сосуды

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Нью-йоркская компания Synchron разработала компьютерный мозговой имплантат Synchron Switch. Недавно прошло тестирование его работы, пишет unilad.com.

Устройство было одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и поэтому компания получила разрешение на проведение клинических испытаний. В тестах принимают участие 6 человек. Одни из них, Родни Горхэм, бывший продавец программного обеспечения в Мельбурне (Австралия), стал первопроходцем, использовав Synchron Switch в паре со смартфоном от Apple.

Горхэму поставили диагноз — боковой амиотрофический склероз. При этой болезни поражаются нервные клетки, ответственные за контроль работы мышц. Когда к телу Родни подсоединили устройство и спросили, как у него дела, то на экране iPad появилось сообщение, которое он отправил мысленно: "Отлично".

Аппарат оснащен датчиками, которые подсоединяются к мозгу через кровеносные сосуды. Этот процесс может быть выполнен с помощью минимально инвазивной процедуры, т.е. он не требует хирургического вмешательства, как это было бы в случае имплантации устройства непосредственно в мозг. После того, как сенсоры установлены, их подсоединяют по беспроводной сети с датчиком, установленным на груди пациента. Synchron Switch работает на базе алгоритмов машинного обучения, поэтому сначала через него передаются простые команды, а впоследствии и более сложные. Например, когда Горхэм думает о том, что он притоптывает ногой, его iPad регистрирует движение как касание пальца по экрану.

Джиллиан Хейс, профессор информатики Калифорнийского университета в Ирвине, считает это настоящим прорывом, ведь инженерам удалось создать сложное устройство с довольно простым управлением, для которого достаточно смартфона или планшета.

Устройства Synchron все еще тестируются. На данный момент ими пользуются 4 человека. О серьезных побочных эффектах сообщений пока не было.