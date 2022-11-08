Це прорив: стало можливим відправляти повідомлення на телефон силою думки (відео)

Апарат оснащений датчиками, які приєднуються до мозку через кровоносні судини.

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Нью-Йоркська компанія Synchron розробила комп'ютерний мозковий імплантат Synchron Switch. Нещодавно відбулося тестування його роботи, пише unilad.com.

Пристрій схвалено Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США і тому компанія отримала дозвіл на проведення клінічних випробувань. У тестах беруть участь 6 осіб. Одні з них, Родні Горхем, колишній продавець програмного забезпечення у Мельбурні (Австралія), став першопрохідником, використавши Synchron Switch у парі зі смартфоном від Apple.

Горхему поставили діагноз — бічний аміотрофічний склероз. При цій хворобі уражаються нервові клітини, які відповідають за контроль роботи м'язів. Коли до тіла Родні приєднали пристрій і запитали, як у нього справи, то на екрані iPad з'явилося повідомлення, яке він відправив подумки: "Чудово".

Апарат оснащений датчиками, які приєднуються до мозку через кровоносні судини. Цей процес може бути виконаний за допомогою мінімально-інвазивної процедури, тобто він не вимагає хірургічного втручання, як це було б у разі імплантації пристрою безпосередньо в мозок. Після того, як сенсори встановлені, їх приєднують бездротовою мережею з датчиком, встановленим на грудях пацієнта. Synchron Switch працює на базі алгоритмів машинного навчання, тому спочатку через нього передаються прості команди, а згодом і складніші. Наприклад, коли Горхем думає про те, що він притупує ногою, його iPad реєструє рух як торкання пальця по екрану.

Джилліан Гейс, професор інформатики Каліфорнійського університету в Ірвіні, вважає це справжнім проривом, адже інженерам вдалося створити складний пристрій з досить простим керуванням, для якого достатньо смартфона чи планшета.

Пристрої Synchron досі тестуються. Наразі ними користуються 4 особи. Про серйозні побічні ефекти повідомлень поки не було.