Ученые превратили проволоку в лазер: как теперь изменится электроника

Технология может помочь сделать сканеры и оптоэлектронику более мощными и компактными.

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Чем мощнее лазерное излучение, тем крупнее сама установка. Однако ученым из Шанхайского института оптики и точной механики (Катай) удалось сделать компактное устройство с лазерным излучателем на основе обычной проволоки, пишет СМИ scmp.com.

Исследователи считают, что новая технология могла бы быть внедрена в микроэлектронику, т.е. в аппараты вроде сканеров, оптических приборов, где важна компактность и способность эффективно считывать информацию. Например, можно было бы делать сканеры в аэропортах, на стратегически важных объектах меньших размеров, что было бы удобнее и для персонала, и для посетителей.

Исследователи создали в лабораторных условиях лазер на свободных электронах. Данный метод предполагает воздействие на электроны таким образом и при таких условиях, чтобы добиться когерентного испускания фотонов. Так ученые не только получают лазерные импульсы, но и возможность манипулировать длиной волны. Известно, что метод был применен к проводнику — обычному медному проводу. Электроны удалось "выстроить в ряд" и получить электромагнитное излучение от них, воздействуя лазером на сам провод. Через некоторое время оба импульса — первичный и вторичный, — схлестнулись, что еще больше усилило лазерное излучение. Удалось добиться волн такой же длины, как и рентгеновские.

Ученые пришли к выводу, что любой элемент в микроэлектронике, являющийся проводником или полупроводником может превратиться в лазерный излучатель при определенном воздействии. Новый способ генерации лазерных лучей выведет область электроники на совершенно иной уровень.

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