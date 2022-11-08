Китай вынужден делать свою технику "глупее": компании намеренно замедляют процессоры

Под страхом оказаться в санкционном списке США, Biren Technology и Alibaba пытаются сделать чипы не такими шустрыми, как было задумано.

Related video

Китайские компании вынуждены замедлять прогресс намеренно, чтобы не испытывать давления санкций, вводимых США. Об этом сообщает издание Financial Times.

Многие крупные игроки техно-рынка из Китая, такие как Biren Technology и Alibaba, стараются не накликать гнев Белого дома. Чтобы иметь возможность размещать заказы у тайваньского производителя чипов TSMC, они намеренно замедляют процессоры, которые нужны для работы ИИ-систем, центров обработки данных, суперкомпьютеров и пр.

Ране СМИ писало о том, что производство чипов по 7 нм техпроцессу было остановлено. Китайская Biren BR100 заказала их для своего ускорителя вычислений. TSMC сослалась на санкции США и процесс выпуска заморозили до "выяснения обстоятельств". Сейчас компании из КНР просят всю ответственность брать на себя прежде, чем подписывать контракты с TSMC. В сопутствующих документах требуют указывать скорость двунаправленной передачи процессора. Если она выше показателя в 600 Гбайт/с, тогда производитель даже рассматривать черновик договора не станет, потому что такие чипы — подсанкционны. Сейчас Biren пытается снизит скорость чипов до 576 Гбайт/с, чтобы получить заказ на руки.

По словам аналитиков, китайские инженеры "проделывают трюк", замедляя работу процессоров и частично их отключая. Они сомневаются в том, что регуляторы из США такое пропустят.

Медиа, ссылаясь на собственный источник, также отмечает, что в Alibaba тоже пытаются замедлить 5-нанометровый чип, которые применяется в ИИ-системе.

Ранее мы сообщали о том, что квантовый чип смог работать в 100 производительнее, чем раньше, благодаря новой технологии манипуляции спиновыми кубитами.