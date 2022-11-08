Китай змушений робити свою техніку "дурнішою": компанії навмисно уповільнюють процесори

Під страхом опинитися в списку санкцій США Biren Technology й Alibaba намагаються зробити чипи не такими спритними, як було задумано.

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Китайські компанії змушені уповільнювати прогрес навмисно, щоб не зазнавати тиску санкцій США. Про це повідомляє видання Financial Times.

Багато великих гравців техноринку з Китаю, таких як Biren Technology й Alibaba, намагаються не викликати гнів Білого дому. Щоб мати можливість розміщувати замовлення в тайванського виробника чипів TSMC, вони свідомо уповільнюють процесори, які потрібні для роботи ШІ-систем, центрів обробки даних, суперкомп'ютерів та ін.

Раніше ЗМІ писало про те, що виробництво чипів за 7 нм техпроцесом було зупинено. Китайська Biren BR100 замовила їх для свого прискорювача обчислень. TSMC послалася на санкції США, і процес випуску заморозили до "з'ясування обставин". Зараз компанії з КНР просять усю відповідальність брати на себе, перш ніж підписувати контракти з TSMC. У супутніх документах вимагають вказувати швидкість двонаправленої передачі процесора. Якщо вона вища за показник у 600 Гбайт/с, тоді виробник навіть розглядати чернетку договору не стане, бо такі чипи — підсанкційні. Зараз Biren намагається зменшити швидкість чіпів до 576 Гбайт/с, щоб отримати замовлення на руки.

За словами аналітиків, китайські інженери "роблять трюк", уповільнюючи роботу процесорів і частково їх відключаючи. Вони сумніваються, що регулятори зі США таке пропустять.

Медіа, посилаючись на власне джерело, також зазначає, що в Alibaba теж намагаються уповільнити 5-нанометровий чип, який застосовується в ШІ-системі.

Раніше ми повідомляли про те, що квантовий чип зміг працювати в 100 продуктивніше, ніж раніше завдяки новій технології маніпуляції спіновими кубітами.