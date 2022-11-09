Инженеры запустят на орбиту гиперзвуковой космический дрон Sexbomb (фото)

Беспилотник сбросят с высоты более 30 км, чтобы испытать новейший двигатель DASS GNX и сделать полеты в космос доступными.

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Компания Space Engine Systems разрабатывает новый турбореактивный дрон Sexbomb, предназначенный для испытаний космических технологий. Об этом проекте стало известно сайту Autoevolution.

Space Engine Systems разрабатывает суборбитальный грузопассажирский самолет Hello-1 и низкоорбитальный Hello-2, которые в будущем должны обеспечить рейсы в космос по цене $300 за кг веса. Летать они будут благодаря новейшему турбореактивному двигателю DASS GNX с дожиганием на скоростях от нуля до 3 Маха (3675 км/ч): преодолев этот порог, он переходит в прямоточный воздушно-реактивный режим. Для испытания этой установки собрали специальный беспилотный аппарат с пикантным названием Sexbomb.

[ + – ] Концепт-арт космического дрона Sexbomb Фото: autoevolution.com

Официально испытательные полеты дрона пока не объявили, однако источники Autoevolution рассказали, что изначально их провали провести в Канаде над провинцией Манитоба. Однако на этой неделе запуск перенесли на космодром Корнуолла в Великобритании.

Согласно первоначальной задумке, в Канаде должны были Sexbomb должны были поднять с помощью специального воздушного шара — стратостата и сбросить с высоты 33,5 км. Предполагается, что в свободном падении дрон разгонится до скорости 1,8 Маха (чуть менее 2450 км/ч), после чего запустит двигатель и ускорится до 5 Маха (6125 км/ч) в течение примерно 300 сек. После того, как реактивное топливо прогорит, беспилотник должен спланировать и безопасно приземлиться на подготовленной для него базе. Пока неизвестно, будет ли Space Engine Systems менять эту процедуру.

[ + – ] Концепт-арт космического дрона Sexbomb Фото: autoevolution.com

Ранее компания Undefined Technologies собрала бесшумный дрон Ventus с двигателем, как у космической ракеты. Вместо винтов он использует ионный двигатель, работающий по секретной технологии Air Tantrum. Такие двигатели разгоняют ионизированный газ в электрическом поле, который и обеспечивает реактивную тягу.

Недавно пассажирский дрон Recon совершил первый управляемый полет. Электрический аппарат с шестью винтами предназначен для перевозки одного пилота со скоростью до 93 км/ч.