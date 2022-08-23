Пассажирский дрон Recon совершил первый полет: пилотом сможет стать каждый (видео)

Летательный аппарат от Ryse Aerotech рассчитан на фермеров, которые смогут осматривать свои поля с его помощью.

Американская компания Ryse Aerotech опубликовала видео первого полета пассажирского дрона Recon eVTOL. Устройство позиционируется как сверхлегкий летательный аппарат, который фермеры смогут использовать без лицензии пилота, передает newatlas.com.

Электрический VTOL создан в форм-факторе мультикоптера с 6-ю винтами. Основой служит алюминиевая рама, которая весит 130 кг и способна выдержать нагрузку до 91 кг. Время автономной работы аппарата — до 25 мин., в зависимости от веса пилота и погодных условий. Максимальная скорость составляет 93 км/ч, крейсерская скорость — 65 км/ч. Также Recon имеет сидение для пилота и обшивку из легкого карбона.

Схема управления дроном чрезвычайно проста: пара джойстиков и модуль управления полетом, оснащенный технологией обнаружения препятствий, а также функцией ограничения высоты — до 213 м.

eVTOL не предназначен для использования в городе. Инженеры рассчитывают, что применяться электросамолет будет фермерами, которые смогут облетать свои угодья.

По предварительным данным, цена устройства составит около 150 000 долларов США. Recon планируют выпускать и продавать в 2023 году.

Фокус сообщал о том, что электросамолет Airbus Zephyr продержался в воздухе 64 дня, однако полет завершился крахом — устройство спикировало вниз и разбилось.

Также информировали о том, что в Израиле был протестирован дрон для персональных полетов. Летательный аппарат тоже планируют продавать за 150 000 долларов США. Он располагает кабиной с откидным верхом и дальностью полета в 177 км.