В шаге от рекорда: "солнечный" беспилотник Zephyr рухнул после 64 дней непрерывного полета

Не хватило считанных часов, чтобы побить рекорд самого продолжительного полета в истории, но он уже стал рекордсменом среди БПЛА.

19 августа беспилотный самолет Zephyr от компании Airbus, заряжающийся от солнца, разбился после двух месяцев непрерывного полета. Об этом стало известно сайту Simple Flying.

Airbus Zephyr провел в воздухе 64 дня в рамках испытаний проводимых армией США — это рекорд для беспилотных летательных аппаратов и почти самый длинный полет за всю историю человечества. Самолету не хватило всего нескольких часов, чтобы превзойти достижение пилотов Роберта Тимма и Джона Кука, которые пролетели 64 дня 22 ч 19 мин. 5 с на самолете Cessna 172.

Представитель Airbus заявил Simple Flying, что после продолжительного полета в стратосфере аппарат "столкнулся с проблемой, которая завершила летную кампанию". Теперь специалистам компании предстоит проанализировать данные за 1500 ч, которые Zephyr провел в небе.

Airbus не раскрыла обстоятельства и причины падения беспилотника, но данные cервиса ADSB Exchange показывают, что самолет совершил S-образный маневр и начал быстро снижаться со скоростью около 83 км/ч, после чего наземные диспетчеры потеряли с ним связь над пустыней Аризона, где находится испытательный полигон армии США под названием Юма.

[ + – ] Последние минуты полета Airbus Zephyr [ + – ] Маршрут Airbus Zephyr

Zephyr поднялся в воздух 15 июня и более двух месяцев летал над юго-западной частью США под позывным ZULU82 на высоте 18-21 км. В свой последний день аппарат оказался на полпути между Фениксом и Мехикали в штате Калифорния, он летел ниже обычного, на высоте около 13-15 км. А недавно "Зефир" установил рекорд высоты для своего класса — 23 195 м.

Главным преимуществом Zephyr является не только большая высота, но и возможность долго находиться в воздухе. Солнечные панели на крыльях и корпусе позволяют аппарату подзаряжаться прямо в полете и летать ночью благодаря накопленной днем энергии. Находясь в стратосфере, самолет может не бояться, что облака спрячут от него Солнце.

Компания заявляет, что беспилотник весом чуть менее 75 кг может использоваться для обмена данными в тех уголках Земли, где нет доступа к широкополосному Интернету. Zephyr может наблюдать из стратосферы и записывать происходящее на земле с высоким разрешением, обследуя площадь 20 км на 30 км, полученные данные можно использовать как в гражданских, так и военных целях. Как отмечает Task and Purpose, самолет подходит для ведения разведки и даже для подавления радиолокационных систем противника.

Ранее Airbus запустила аэротакси CityAirBus нового поколения. Летающая машина рассчитана для перевозки по воздуху пилота и трех пассажиров.

Писали также, что Airbus планирует создать полностью безопасный для экологии самолет к 2026 году. Он будет летать на водородных двигателях с нулевым выбросом вредных веществ в атмосферу.