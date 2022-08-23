За крок від рекорду: "сонячний" безпілотник Zephyr впав після 64 днів безперервного польоту

Не вистачило лічених годин, щоб побити рекорд найтривалішого польоту в історії, але він уже став рекордсменом серед БПЛА.

19 серпня безпілотний літак Zephyr від компанії Airbus, що заряджається від сонця, розбився після двох місяців безперервного польоту. Про це стало відомо сайту Simple Flying.

Airbus Zephyr провів у повітрі 64 дні в межах випробувань, які проводить армія США — це рекорд для безпілотних літальних апаратів і майже найдовший політ за всю історію людства. Літаку не вистачило лише кількох годин, щоб перевершити досягнення пілотів Роберта Тімма та Джона Кука, які пролетіли 64 дні 22 год 19 хв. 5 с літаком Cessna 172.

Представник Airbus заявив Simple Flying, що після тривалого польоту в стратосфері апарат зіштовхнувся з проблемою, яка завершила льотну кампанію. Тепер фахівці компанії мають проаналізувати дані за 1 500 год, які Zephyr провів у небі.

Airbus не розкрила обставин і причин падіння безпілотника, але дані сервісу ADSB Exchange показують, що літак здійснив S-подібний маневр і почав швидко знижуватися зі швидкістю близько 83 км/год, після чого наземні диспетчери втратили з ним зв'язок над пустелею Аризона, де знаходиться випробувальний полігон армії США під назвою Юма.

[ + – ] Останні хвилини польоту Airbus Zephyr [ + – ] Маршрут Airbus Zephyr

Zephyr піднявся у повітря 15 червня і понад два місяці літав над південно-західною частиною США під позивним ZULU82 на висоті 18-21 км. У свій останній день апарат опинився на півдорозі між Феніксом та Мехікалі в штаті Каліфорнія, він летів нижче, ніж зазвичай, на висоті близько 13-15 км. А нещодавно "Зефір" встановив рекорд висоти для свого класу — 23 195 м.

Головною перевагою Zephyr є не лише велика висота, а й можливість довго перебувати у повітрі. Сонячні панелі на крилах і корпусі дозволяють апарату заряджатися прямо в польоті і літати вночі завдяки накопиченій вдень енергії. Перебуваючи у стратосфері, літак може не боятися, що хмари сховають від нього Сонце.

Компанія заявляє, що безпілотник вагою трохи менш як 75 кг може використовуватися для обміну даними у тих куточках Землі, де немає доступу до широкосмугового інтернету. Zephyr може спостерігати зі стратосфери і записувати те, що відбувається на землі з високим дозволом, обстежуючи площу 20 км на 30 км, отримані дані можна використовувати як у цивільних, так і військових цілях. Як зазначає Task and Purpose, літак підходить для ведення розвідки та навіть для придушення радіолокаційних систем супротивника.

Раніше Airbus запустила аеротаксі CityAirBus нового покоління. Літальна машина розрахована для перевезення повітрям пілота і трьох пасажирів.

Писали також, що Airbus планує створити повністю безпечний для екології літак до 2026 року. Він літатиме на водневих двигунах з нульовим викидом шкідливих речовин в атмосферу.