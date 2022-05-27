Водневі технології: Airbus до 2026 року створить нешкідливий для екології літак

Випуск перших оснащених водневими двигунами комерційних літаків із нульовим рівнем викидів компанія має намір розпочати до 2035 року.

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Компанія Airbus запускає у Великій Британії підприємство, що спеціалізується на водневих технологіях, повідомляє CNBC. Центр розробки нульових викидів ZEDC розташований у Бристолі, розробка технології вже розпочалася. Однією з основних цілей проєкту є створення конкурентоспроможної за вартістю кріогенної паливної системи для літака ZEROe.

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CNBC нагадує, що три концепти літаків ZEROe з нульовим рівнем викидів "гібрид-водень" компанія представила у вересні 2020 року. Тоді в Airbus заявили, що мають намір розробити комерційний літак із нульовим рівнем викидів до 2035 року.

Передбачається, що розробки ZEDC будуть готові до наземних випробувань із першим повнофункціональним баком із кріогенним воднем уже у 2023 році.

"Льотні випробування розпочнуться у 2026 році", — заявили в компанії.

CNBC зазначає, що, за оцінками Всесвітнього фонду дикої природи, світова авіація стала одним із найшвидших джерел викидів парникових газів, що викликають глобальну зміну клімату. Авіаперельоти зараз є найбільш вуглецевою діяльністю, яку може вести людина.

Раніше Фокус писав про те, чи зможе водень замінити вугілля та природний газ в Україні. Для запуску водневих проєктів в Україні необхідно збудувати інфраструктуру — системи газопроводів і сховищ.

Нагадаємо, що Toyota розробляє автомобіль Prius п'ятого покоління. Його головна особливість — стислий водень стане паливом для двигуна внутрішнього згоряння.

Toyota вже не один рік активно розвиває водневі технології, але раніше робила ставку в основному на моделі з паливними осередками й електромотором на зразок Mirai.

Рік тому Європейська комісія прийняла стратегію, згідно з якою до 2035 року випуск автомобілів із ДВС будуть фактично заборонені.

Водночас Франція та Німеччина виступають проти такої швидкої заборони ДВС. Керівництво цих країн непокоїться, що стрімкий перехід на електротягу позбавить роботи сотні тисяч людей.