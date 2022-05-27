Водородные технологии: Airbus к 2026 году создаст безвредный для экологии самолет

Выпуск первых оснащенных водородными двигателями коммерческих самолетом с нулевым уровнем выбросов компания намерена начать к 2035 году.

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Компания Airbus запускает в Великобритании предприятие, специализирующееся на водородных технологиях, сообщает CNBC. Центр разработки нулевых выбросов ZEDC расположен в Бристоле, разработка технологии уже началась. Одна из основных целей проекта — создать конкурентоспособную по стоимости криогенную топливную систему для самолета ZEROe.

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CNBC напоминает, что три концепта самолетов ZEROe с нулевым уровнем выбросов "гибрид-водород" компания представила в сентябре 2020 года. Тогда в Airbus заявили, что намерены разработать коммерческий самолет с нулевым уровнем выбросов к 2035 году.

Предполагается, что разработки ZEDC будут готовы к наземным испытаниям с первым полнофункциональным баком с криогенным водородом уже в 2023 году.

"Летные испытания начнутся в 2026 году", — заявили в компании.

CNBC отмечает, что, по оценкам Всемирного фонда дикой природы, мировая авиация стала одним из самых быстрорастущих источников выбросов парниковых газов, вызывающих глобальное изменение климата. Авиаперелеты сейчас являются наиболее углеродоемкой деятельностью, которую может вести человек.

Ранее Фокус писал о том, сможет ли водород заменить уголь и природный газ в Украине. Для запуска водородных проектов в Украине необходимо построить инфраструктуру — системы газопроводов и хранилищ.

Напомним, Toyota разрабатывает автомобиль Prius пятого поколения. Его главная особенность: сжатый водород станет топливом для двигателя внутреннего сгорания.

Toyota уже не один год активно развивает водородные технологии, но раньше делала ставку в основном на модели с топливными ячейками и электромотором вроде Mirai.

Год назад Европейская комиссия приняла стратегию, согласно которой к 2035 году выпуск автомобилей с ДВС будут фактически запрещен.

В то же время Франция и Германия выступают против такого быстрого запрета ДВС. Руководство этих стран беспокоится, что стремительный переход на электротягу лишит работы сотни тысяч человек.