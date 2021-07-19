ЕС хочет запретить ДВС с 2035 года: принята новая стратегия сокращения выбросов

Европейская комиссия приняла стратегию, согласно которой к 2035 году выпуск автомобилей с ДВС будут фактически запрещен.

Европейская комиссия, высший орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный за подготовку законопроектов, подготовила новую стратегию по сокращению выбросов СО2 автомобилями. Программа призывает к комбинации мер по борьбе с ростом выбросов на автомобильном транспорте, чтобы с помощью более строгих стандартов выбросов CO2 ускорить переход к транспортным средствам с нулевым уровнем выбросов. Согласно планам, к 2050 году Европа первой в мире должна достичь углеродной нейтральности.

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Стратегия ЕС по снижению выбросов CO2

В рамках новой программы чиновники требуют, чтобы к 2030 году средние выбросы новых транспортных средств снизились на 55% по сравнению с уровнем 2021 года. Всего через пять лет, в 2035 году, средние выбросы должны снизиться суммарно на 100%.

Европейская комиссия пошла еще дальше, заявив, что "все новые автомобили, зарегистрированные с 2035 года, должны быть без выбросов в атмосферу". Чтобы поддержать переход на автомобили с нулевым уровнем выбросов, выдвинуто пересмотренное положение об инфраструктуре альтернативных видов топлива, которое потребует от государств-членов ЕС расширения поддержки экологически чистых транспортных средств.

Увеличение количества зарядок для электромобилей в ЕС

В частности, страны-члены ЕС должны обеспечить наличие станций зарядки электромобилей каждые 60 км на основных автомагистралях, а также станций заправки водородом каждые 150 км с давлением не менее 700 бар. Максимальная дистанция между водородными станциями не должна превышать 450 км. Не сбрасывают со счетов и автомобили с газобалонным оборудованием. Но их доля в европейском автопарке также постепенно будет сокращаться.

В новом документе содержится призыв к установке зарядок мощностью 600 кВт каждые 60 км к 2030 году, включая как минимум две точки зарядки по 150 кВт в каждом направлении. По прогнозам Комиссии, к 2030 году в Европе будет 3,5 миллиона общественных зарядных станций, а к 2050 году — 16,3 миллиона.

Среди других шагов, которые позволят снизить выбросы СО2 в атмосферу, в Европейской комиссии называют развитие шеринговой экономики, популяризацию онлайн-покупок, дальнейшее развитие общественного транспорта и пр. Хотя предстоит еще многое сделать, президент Европейской комиссии заявил, что экономия ископаемого топлива достигла своего предела.

Однако не все согласны с такими шагами, и Европейская ассоциация автопроизводителей заявила, что предлагаемая цель по сокращению выбросов CO2 для автомобилей на 55% к 2030 году — очень сложная задача. Президент ACEA и генеральный директор BMW Оливер Зипсе продолжил: "Без значительного увеличения усилий всех заинтересованных сторон, включая государства-члены и все вовлеченные секторы, предлагаемая цель просто невыполнима".

Когда вступит в силу стандарт выбросов Euro-7

Улучшить экологическую ситуацию в городах Европы, по мнению чиновников из Европейской комиссии, также помогут ужесточенные нормы выбросов. Сегодня в Европе действует экологический стандарт Euro-6d. Предполагается, что новые нормы Euro-7А вступят в силу не раньше 2025 года. Пока их требования полностью не согласованы. Но по предварительной информации, уровень выбросов СО2 по новому стандарту должен быть на 66% ниже по сравнению с Euro 6, выбросы азота — в 2 раза меньше, выбросы твердых частиц — аж в 6 раз меньше. Также автопроизводителей могут обязать оборудовать все автомобили дополнительной системой диагностики, которая будет следить за уровнем выбросов мотора весь срок эксплуатации машины (до 250 тыс. км пробега).

Ранее Фокус писал, что Франция и Германия выступают против такого быстрого запрета ДВС. Они беспокоятся, что такой стремительный переход на электротягу лишит работы сотни тысяч человек.

Мы также сообщали, что Украина, следуя в тренде мировых тентенций, наметила запрет регистрации авто с ДВС с 2027 года. Цель такого шага — стимулировать использование транспортных средств с электрическими двигателями.