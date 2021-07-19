ЄС хоче заборонити ДВЗ з 2035 року: ухвалена нова стратегія скорочення викидів

Європейська комісія ухвалила стратегію, згідно з якою до 2035 року випуск автомобілів з ДВЗ буде фактично заборонений.

Європейська комісія, вищий орган виконавчої влади Європейського союзу, відповідальний за підготовку законопроектів, підготувала нову стратегію щодо скорочення викидів СО2 автомобілями. Програма закликає до комбінації заходів по боротьбі з ростом викидів на автомобільному транспорті, щоб за допомогою більш суворих стандартів викидів CO2 прискорити перехід до транспортних засобів з нульовим рівнем викидів. Згідно з планами, до 2050 року Європа першою у світі повинна досягти вуглецевої нейтральності.

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Стратегія ЄС щодо зниження викидів CO2

У рамках нової програми чиновники вимагають, щоб до 2030 року середні викиди нових транспортних засобів знизилися на 55% порівняно з рівнем 2021 року. Усього через пʼять років, у 2035 році, середні викиди повинні знизитися сумарно на 100%.

Європейська комісія пішла ще далі, заявивши, що "всі нові автомобілі, зареєстровані з 2035 року, повинні бути без викидів в атмосферу". Щоб підтримати перехід на автомобілі з нульовим рівнем викидів, висунуто переглянуте положення про інфраструктуру альтернативних видів палива, яке вимагатиме від держав-членів ЄС розширення підтримки екологічно чистих транспортних засобів.

Збільшення кількості зарядок для електромобілів у ЄС

Зокрема, країни-члени ЄС повинні забезпечити наявність станцій зарядки електромобілів кожні 60 км на основних автомагістралях, а також станцій заправки воднем кожні 150 км з тиском понад 700 бар. Максимальна дистанція між водневими станціями не повинна перевищувати 450 км. Не скидають з рахунків і автомобілі з газобалонним обладнанням. Але їхня частка в європейському автопарку також поступово буде скорочуватися.

У новому документі міститься заклик до установки зарядок потужністю 600 кВт кожні 60 км до 2030 року, у тому числі принаймні дві точки зарядки по 150 кВт в кожному напрямку. За прогнозами Комісії, до 2030 року в Європі буде 3,5 мільйони громадських зарядних станцій, а до 2050 року — 16,3 мільйонів.

Серед інших кроків, які дозволять знизити викиди СО2 в атмосферу, у Європейській комісії називають розвиток шерінгової економіки, популяризацію онлайн-покупок, подальший розвиток громадського транспорту тощо. Хоча потрібно ще багато зробити, президент Європейської комісії заявив, що економія викопного палива досягла своєї межі.

Однак, не всі згодні з такими кроками, і Європейська асоціація автовиробників заявила, що пропонована мета зі скорочення викидів CO2 для автомобілів на 55% до 2030 року — дуже складне завдання. Президент ACEA і генеральний директор BMW Олівер Зіпсе продовжив: "Без значного збільшення зусиль усіх зацікавлених сторін, включаючи держави-члени і всі залучені сектори, пропонована мета просто нездійсненна".

Коли набуде чинності стандарт викидів Euro-7

Поліпшити екологічну ситуацію в містах Європи, на думку чиновників з Європейської комісії, також допоможуть посилені норми викидів. Сьогодні в Європі діє екологічний стандарт Euro-6d. Передбачається, що нові норми Euro-7А вступлять у силу не раніше 2025 року. Поки їхні вимоги повністю не узгоджені. Але за попередньою інформацією, рівень викидів СО2 за новим стандартом повинен бути на 66% нижче порівняно з Euro 6, викиди азоту — у 2 рази менше, викиди твердих частинок — аж у 6 разів менше. Також автовиробників можуть зобовʼязати обладнати всі автомобілі додатковою системою діагностики, яка буде стежити за рівнем викидів двигуна весь термін експлуатації машини (до 250 тис. км пробігу).

Раніше Фокус писав, що Франція і Німеччина виступають проти такої швидкої заборони ДВЗ. Вони переймаються, що такий стрімкий перехід на електротягу позбавить роботи сотні тисяч людей.

Ми також повідомляли, що Україна, дотримуючись світових тенденцій, намітила заборону реєстрації авто з ДВЗ з 2027 року. Мета такого кроку — стимулювати використання транспортних засобів з електричними двигунами.