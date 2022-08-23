Пасажирський дрон Recon здійснив перший політ: пілотом зможе стати кожен (відео)

Літальний апарат Ryse Aerotech розрахований на фермерів, які зможуть оглядати свої поля з його допомогою.

Американська компанія Ryse Aerotech опублікувала відео першого польоту пасажирського дрону Recon eVTOL. Пристрій позиціонується як надлегкий літальний апарат, який фермери можуть використовувати без ліцензії пілота, передає newatlas.com.

Електричний VTOL створений у форм-факторі мультикоптера із 6 гвинтами. Основою є алюмінієва рама, яка важить 130 кг і здатна витримати навантаження до 91 кг. Час автономної роботи апарату — до 25 хв, залежно від ваги пілота та погодних умов. Максимальна швидкість становить 93 км/год, крейсерська швидкість — 65 км/год. Також Recon має сидіння для пілота й обшивку з легкого карбону.

Схема керування дроном надзвичайно проста: пара джойстиків і модуль керування польотом, оснащений технологією виявлення перешкод, а також функцією обмеження висоти — до 213 м.

eVTOL не призначений для використання у місті. Інженери розраховують, що застосовуватиметься електролітак фермерами, які зможуть облітати свої угіддя.

За попередніми даними, ціна пристрою становитиме приблизно 150 000 доларів США. Recon планують випускати та продавати у 2023 році.

Фокус повідомляв про те, що електролітак Airbus Zephyr протримався в повітрі 64 дні, проте політ завершився крахом — пристрій спікував униз і розбився.

Також інформували про те, що в Ізраїлі було протестовано дрон для персональних польотів. Літальний апарат також планують продавати за 150 000 доларів США. Він має кабіну з відкидним верхом і дальністю польоту 177 км.