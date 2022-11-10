Русские хакеры продолжают атаковать важные сайты и информсистемы Украины

Количество зарегистрированных киберинцидентов с высоким уровнем критичности выросло на 128%

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Госспецсвязи сообщила о возросшем количестве кибератак на сайты государственных учреждений и стратегически важных предприятий Украины. Об этом служба написала в своем телеграм-канале.

Служба сослалась на квартальный отчет, составленный экспертами из Оперативного центра реагирования на киберинциденты. По их информации, в третьем квартале этого года специалистам удалось отбить 115 атак, в то время как в прошлом квартале кибернападений было 64.

В документе отмечаются следующие цели пророссийских хакеров:

кибершпионаж, нарушение доступности государственных информационных сервисов, уничтожение данных информационных систем.

Более интенсивным стало распространение малвари — вредоносного ПО, при помощи которого хакеры могут похищать данные или уничтожать их.

"По сравнению с предыдущим кварталом количество событий ИБ с высоким уровнем критичности выросло в 3,8 раза, количество зарегистрированных киберинцидентов с высоким уровнем критичности выросло на 128%", — говорится в сообщении Госспецсвязи.

Эксперты отмечают особую активность хакеров, находящихся на территории РФ. Было замечено, что количество IP-адресов из России, с которых осуществлялись кибератаки, выросло в 35 раз по сравнению с первым и вторым кварталами 2022 года. С этих IP, кроме прочего, распространяли дезинформацию, атаковали финансовый и коммерческий сектора.

В Оперативном центре реагирования на киберинциденты заявляют, что большинство хакерских группировок, атакующих Украину в цифровом поле, близки к Кремлю. Среди групп была названа UAC-0010 (Gamaredon).

"Наибольшую часть событий информационной безопасности можно связать с APT-группировками и хактивистами", — сказано в отчете.

Ранее мы сообщали о том, что пророссийские хакеры взломали instagram-страницу Валерия Залужного.