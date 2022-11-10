Російські хакери продовжують атакувати важливі сайти та інформсистеми України

Кількість зареєстрованих кіберінцидентів з високим рівнем критичності зросла на 128%

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Держспецзв'язку повідомила про збільшену кількість кібератак на сайти державних установ та стратегічно важливих підприємств України. Про це служба написала у своєму телеграм-каналі.

Служба послалася на квартальний звіт, складений експертами з Оперативного центру реагування на кіберінциденти. За їхньою інформацією, у третьому кварталі цього року фахівцям вдалося відбити 115 атак, тоді як минулого кварталу кібернападів було 64.

У документі зазначаються такі цілі проросійських хакерів:

кібершпигунство, порушення доступності державних інформаційних сервісів, знищення даних інформаційних систем.

Інтенсивнішим стало поширення малвар — шкідливого ПЗ, за допомогою якого хакери можуть викрадати дані або знищувати їх.

"Якщо порівнюючи з попереднім кварталом, кількість подій ІБ з високим рівнем критичності зросла в 3,8 раза, кількість зареєстрованих кіберінцидентів з високим рівнем критичності зросла на 128%", — йдеться у повідомленні Держспецзв'язку.

Експерти наголошують на особливій активності хакерів, що знаходяться на території РФ. Помічено, що кількість IP-адрес з Росії, з яких здійснювалися кібератаки, зросла у 35 разів у порівнянні з першим та другим кварталами 2022 року. З цих ІР, крім іншого, поширювали дезінформацію, атакували фінансовий та комерційний сектори.

В Оперативному центрі реагування на кіберінциденти заявляють, що більшість хакерських угруповань, які атакують Україну в цифровому полі, близькі до Кремля. Серед груп названо UAC-0010 (Gamaredon).

"Найбільшу частину подій інформаційної безпеки можна пов'язати з APT-угрупуваннями та хактивістами", — сказано у звіті.

Раніше ми повідомляли про те, що проросійські хакери зламали instagram-сторінку Валерія Залужного.