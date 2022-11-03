"Б'ють по дітях і сім'ях": Залужний повернув доступ до Instagram-акаунту

Головнокомандувач ЗСУ публікував на зламаному профілі сімейні фотографії. Валерій Залужний упевнений, що такі вчинки наголошують на безсиллі росіян у війні проти українців.

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Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний повернув доступ до особистого облікового запису в Instagram. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

"Цинічні тв..рюки не мають жодних моральних обмежень. Будучи безсилими проти нас на фронті, вони б'ють по наших дітях і сім'ях. Найпростіше — зламати мій особистий "Інстаграм", не пов'язаний із професійною діяльністю, де тільки діти й сімейні фото. І головне — похвалитися цим. Замість дітей і сім'ї, показати себе — вбивць", — прокоментував він вчинок російських хакерів.

Залужний додав, що такий крок укотре доводить необхідність знищення окупантів.

"Ми вб'ємо їх усіх! Наші діти їх знатимуть, на жаль, не з казок як абсолютне зло, з яким треба боротися", — підсумував головком ЗСУ.

Український офіцер і блогер Анатолій Штефан "Штірліц" підтвердив розблокування акаунту Валерія Залужного. Посилання на Telegram-канал "Джокер ДНР" він обіцяє видалити пізніше.

"Поки що Instagram не дає редагувати профіль. Офіційно підтверджую, що сторінка вже в руках генерала Валерія Залужного", — написав він.

Хто зламав Instagram-акаунт Залужного?

Про злом Instagram-акаунту Валерія Залужного повідомив проросійський хакер із ніком "Джокер ДНР". Хакер поставив у профілі valeriizaluzhniy аватарку з президентом Росії Володимиром Путіним верхи на ведмеді на тлі російського триколору.

Зломщик у шапці профілю поставив посилання на Telegram-канал "Джокер ДНР" і опублікував пост із військовим, загримованим під персонажа Джокера з однойменного фільму 2019 року.

Фокус раніше писав про заяву хакера "Джокер ДНР" про злам програми координації ЗСУ Delta. Він стверджував, що нібито вкрав усі плани українського командування.

Міноборони України спростовувало відомості про злом Delta, назвавши його інформаційною атакою. Росія намагається психологічно тиснути на українців і поширює неправдиву інформацію про нібито злами всіх розвідданих і передачу їх російським воєначальникам.

Британські ЗМІ писали про злом особистого телефону колишньої прем'єрки Ліз Трасс агентами, які могли працювати на президента Росії Володимира Путіна. Можливо, хакери отримали доступ до листування з дипломатами щодо постачання зброї в Україну.