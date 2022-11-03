"Бьют по детям и семьям": Залужный вернул доступ к Instagram-аккаунту

Главнокомандующий ВСУ публиковал на взломанном профиле семейные фотографии. Валерий Залужный уверен, что такие поступки подчеркивают бессилие россиян в войне против украинцев.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный вернул доступ в личный аккаунт в Instagram. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Циничные тв..ри не имеют никаких моральных ограничений. Будучи бессильными против нас на фронте, они бьют по нашим детям и семьям. Самое простое — взломать мой личный Инстаграм, не связанный с профессиональной деятельностью, где только дети и семейные фото. И главное – похвастаться этим. Вместо детей и семьи, показать себя – убийц", — прокомментировал он поступок российских хакеров.

Залужный добавил, что такой шаг лишний раз доказывает необходимость уничтожения оккупантов.

"Мы убьем их всех! Наши дети будут их знать, к сожалению, не из сказок как абсолютное зло, с которым надо бороться", — заключил главком ВСУ.

Украинский офицер и блогер Анатолий Штефан "Штирлиц" подтвердил разблокировку аккаунта Валерия Залужного. Ссылку на Telegram-канал "Джокер ДНР" он обещает удалить позже.

"Пока Instagram не дает редактировать профиль. Официально подтверждаю, что страница уже в руках генерала Валерия Залужного", — написал он.

Кто взломал Instagram-аккаунт Залужного?

О взломе Instagram-аккаунта Валерия Залужного сообщил пророссийский хакер с ником "Джокер ДНР". Хакер поставил в профиле valeriizaluzhniy аватарку с президентом России Владимиром Путиным верхом на медведе на фоне российского триколора.

Взломщик в шапке профиля поставил ссылку на Telegram-канал "Джокер ДНР" и опубликовал пост с военным, загримированным под персонажа Джокера из одноименного фильма 2019 года.

Фокус ранее писал о заявлении хакера "Джокер ДНР" про взлом программы координации ВСУ Delta. Он утверждал, что якобы украл все планы украинского командования.

Минобороны Украины опровергало сведения о взломе Delta, назвав его информационной атакой. Россия старается психологически давить на украинцев и распространяет ложную информацию о якобы взломах всех разведданных и передаче их российским военачальникам.

Британские СМИ писали о взломе личного телефона бывшего премьера Лиз Трасс агентами, которые, могли работать на президента России Владимира Путина. Возможно, хакеры получили доступ к переписке с дипломатами по поводу поставок оружия в Украину.